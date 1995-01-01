Кержаков – новый главный тренер «Нижнего Новгорода»

- выводил тренер, а бюджетные средства, выделенные бюджетом под выход в РПЛ, взяли осваивать, лояльного физрука, который сам заработает и другим не будет мешать
Бывший тренер «Томи» Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород». Об этом сообщил в инстаграме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде!
Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!
Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И ещe важно, что для Саши наш регион не чужой – отец из Дзержинска.
Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород – вперeд!» – написал Никитин.
- Кержаков до этого тренировал «Томь», которая вылетела в ПФЛ.
- Для Кержакова это был 1-й тренерский клубный опыт.