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Кержаков – новый главный тренер «Нижнего Новгорода»

17 июня 2021, 13:40
13

Бывший тренер «Томи» Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород». Об этом сообщил в инстаграме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде!

Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!

Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И ещe важно, что для Саши наш регион не чужой – отец из Дзержинска.

Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород – вперeд!» – написал Никитин.

  • Кержаков до этого тренировал «Томь», которая вылетела в ПФЛ.
  • Для Кержакова это был 1-й тренерский клубный опыт.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Глеба Никитина
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Кержаков Александр
Комментарии (13)
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slavа0508
1623926750
Сочувствую!!!Что за мода команда выходит в РПЛ и убирают тренера и меняют многих игроков людей которые её вывели в РПЛ,,,а набирают пенсионеров из игроков РПЛ которые кочуют из клуба в клуб завершая карьеру и тренера не чего не достигшего, в итоге обратный вылет,,,
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Atom2020
1623927425
В конце сезона: Привет пердив!
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Боцман59rus
1623928166
- выводил тренер, а бюджетные средства, выделенные бюджетом под выход в РПЛ, взяли осваивать, лояльного физрука, который сам заработает и другим не будет мешать
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Sedoi_Goblin
1623930026
Валерия Викторовича на вас нет! Он бы сказал,так сказал!!
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Spirit_78
1623940147
С возвращением в РПЛ и удачи!
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порт
1623942727
Я думал что НН задержится в ПЛ, видно не судьба.
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Ганнибал Лектор
1623945031
Удачи тебе, Керж!
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_Marqella_
1623948624
Буду теперь за Нижний болеть, Саше удачи...
Ответить
valiknavashinsky
1623951995
Как человек,желаю удачи и Александру,и команде "НН".А как любитель футбола и болельщик,не понимаю:1)бюджета у клуба нет;2)игроки на истекших контрактах;3)тренера не было(вот наконец то назначили);4)целей на сезон,я так понимаю,не будет.Как они вообще выступать собираются???Будет повторение "Тамбова" что-ли???Или я что то проcпал???
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zigbert
1624001514
Посмотрим на плоды его работы. За усилением состава дело не встанет.
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