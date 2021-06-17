Кержаков – новый главный тренер «Нижнего Новгорода»

Бывший тренер «Томи» Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород». Об этом сообщил в инстаграме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде!

Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!

Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И ещe важно, что для Саши наш регион не чужой – отец из Дзержинска.

Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород – вперeд!» – написал Никитин.

Кержаков до этого тренировал «Томь», которая вылетела в ПФЛ.

Для Кержакова это был 1-й тренерский клубный опыт.