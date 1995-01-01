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    Кержаков – новый главный тренер «Нижнего Новгорода»

    Бывший тренер «Томи» Александр Кержаков возглавил «Нижний Новгород». Об этом сообщил в инстаграме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

    «Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде!

    Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!

    Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И ещe важно, что для Саши наш регион не чужой – отец из Дзержинска.

    Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород – вперeд!» – написал Никитин.

    • Кержаков до этого тренировал «Томь», которая вылетела в ПФЛ.
    • Для Кержакова это был 1-й тренерский клубный опыт.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Глеба Никитина

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22771

      Боцман59rus 28 минут назад

      - выводил тренер, а бюджетные средства, выделенные бюджетом под выход в РПЛ, взяли осваивать, лояльного физрука, который сам заработает и другим не будет мешать

      1
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      Рейтинг: +1147

      Atom2020 41 минуту назад

      В конце сезона: Привет пердив!

      5
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      Рейтинг: +504

      vla4839 51 минуту назад

      Удачи,Александр! У тебя должно получиться!

      0
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      Рейтинг: +20039

      slavutiq70 52 минуты назад

      Сочувствую!!!Что за мода команда выходит в РПЛ и убирают тренера и меняют многих игроков людей которые её вывели в РПЛ,,,а набирают пенсионеров из игроков РПЛ которые кочуют из клуба в клуб завершая карьеру и тренера не чего не достигшего, в итоге обратный вылет,,,

      4
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      Рейтинг: +18432

      vladimir-7 > slavutiq70 15 минут назад

      Кто платит деньги, тот в "МОДЕ".

      1
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      Рейтинг: +7306

      САДЫЧОК > slavutiq70 7 минут назад

      Вот , здесь и начинается Дно !

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