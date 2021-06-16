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    Бабаяна представили игрокам ЦСКА. Он будет помощником Березуцкого

    ЦСКА формирует новый тренерский штаб после отставки Ивицы Олича. В качестве ассистента команде уже представили Григория Бабаяна, который перешел из казахстанского «Тобола», где он был главным тренером.

    Бабаян будет помогать исполняющему обязанности главного тренера ЦСКА Алексею Березуцкому. Именно он, не имея самостоятельного тренерского опыта, будет готовить москвичей к сезону.

    • Бабаяну 41 год, «Тобол» он тренировал с 2019 года.
    • ЦСКА по итогам минувшего сезона не попал в еврокубки.
    • Новый сезон РПЛ стартует 25 июля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.06.2021 23:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2874

      FENIX-SL 30 минут назад

      совсем с бабками худо у цска
      тут разницы нет вообще..березуцкий у руля или без тренера вовсе

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