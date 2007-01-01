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    «СЭ»: Олич покинул ЦСКА из-за ассистента. Клуб предлагал Бабаяна, хорват хотел Рахимича

    Стала известна одна из причин ухода Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

    По информации «СЭ», изначально 41-летний хорват прибыл в Москву, чтобы отправиться с командой на сборы в Австрию. Однако, перед вылетом у него состоялся диалог с руководством ЦСКА, которое предложило Оличу помощника – экс-тренера «Тобола» Григория Бабаяна.

    Олич, видевший своим ассистентом экс-игрока ЦСКА Элвера Рахимича, категорически не согласился с позицией руководства клуба. В итоге стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

    Сегодня Бабаян отправился вместе с ЦСКА на сборы в Австрию, однако речи о его назначении в столичный клуб пока не идет.

    Ранее сообщалось, что Бабаян станет ассистентом Алексея Березуцкого.

    • Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
    • ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

    Уткин: «Отставка Олича еще импульсивнее назначения. Это не исправление ошибки, а ее углубление»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии13
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      Рейтинг: +20585

      bset 15 минут назад

      Да уж, Ивица, романтика молодых лет закончилась, когда ты просто играл в футбол и наслаждался проведенным на поле временем. Теперь, будучи совсем зрелым, приехал в, по сути, клуб под государственном управлением в государстве, где с управлением большие проблемы, а рабочие места получают не профессиональные или талантливые люди, а по знакомству.

      0
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      Рейтинг: +18400

      vladimir-7 > bset 1 минуту назад

      ... и по выгоде банкиров.

      0
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      Рейтинг: +20585

      bset 17 минут назад

      Кто такой Бабаян? Чем он лучше Рахимича и, тем более, Олича?

      0
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      Рейтинг: +11214

      paracetamol 1 час назад

      Ары пусть аров тренируют. Прав Олич!

      0
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      Рейтинг: +2535

      Дедуктор 1 час назад

      Олич нагадил и технично свалил.

      0
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      Рейтинг: +13055

      Dominator777 1 час назад

      Вероятнее всего вот эта бл....ая чехарда будет хуже, чем в Спартаке....

      3
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      Рейтинг: +454

      DENZILLO-Спартак 1 час назад

      Зато Лёша Березуцкер без вопросов возьмёт кого скажут хозяева. Вот он настоящий будущий отечественный тренер со своим взглядом и позицией!

      1
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      Рейтинг: +2305

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Ну вот олич и нашел как ему слинять.

      0
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      Рейтинг: +18400

      vladimir-7 1 час назад

      Скорее всего у ВЭБа какая-то сделка в казахских "деловых" кругах, поэтому,
      возможно, такое настойчивое решение, о вводе в состав ЦСКА их бизнесмена.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23072

      silver29 1 час назад

      И чем этот баян лучше Гончаренко ? Олича сбаламутили (((( Ну так чисто из любопытства интересуюсь. Сезон для коней проигран еще до начала.

      0
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      Рейтинг: +18400

      vladimir-7 > silver29 1 час назад

      Ничего ещё не ясно и пока рано прогнозировать, ведь никаких официальных назначений нет, кроме Олича и ВРИО гл. тренера.

      2
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      Рейтинг: +23072

      silver29 > vladimir-7 1 час назад

      Да, но через месяц начало нового сезона и тренер Березуцкий подготавливающий команду звучит забавно, я еще могу это понять в Спартаке со спонтанными сменами тренера, но тут-то зачем ссориться ?

      1
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      Рейтинг: +14567

      JTherry > silver29 1 час назад

      у них "семейная ссора", не мешай...))

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