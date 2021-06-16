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  • «СЭ»: Олич покинул ЦСКА из-за ассистента. Клуб предлагал Бабаяна, хорват хотел Рахимича

«СЭ»: Олич покинул ЦСКА из-за ассистента. Клуб предлагал Бабаяна, хорват хотел Рахимича

16 июня 2021, 15:17
13

Стала известна одна из причин ухода Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

По информации «СЭ», изначально 41-летний хорват прибыл в Москву, чтобы отправиться с командой на сборы в Австрию. Однако, перед вылетом у него состоялся диалог с руководством ЦСКА, которое предложило Оличу помощника – экс-тренера «Тобола» Григория Бабаяна.

Олич, видевший своим ассистентом экс-игрока ЦСКА Элвера Рахимича, категорически не согласился с позицией руководства клуба. В итоге стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Сегодня Бабаян отправился вместе с ЦСКА на сборы в Австрию, однако речи о его назначении в столичный клуб пока не идет.

Ранее сообщалось, что Бабаян станет ассистентом Алексея Березуцкого.

  • Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
  • ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

Уткин: «Отставка Олича еще импульсивнее назначения. Это не исправление ошибки, а ее углубление»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаян Григорий Олич Ивица
Комментарии (13)
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vladimir-7
1623847101
Скорее всего у ВЭБа какая-то сделка в казахских "деловых" кругах, поэтому, возможно, такое настойчивое решение, о вводе в состав ЦСКА их бизнесмена.
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Иван Петров 1986
1623847180
Ну вот олич и нашел как ему слинять.
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DENZILLO-Спартак
1623847282
Зато Лёша Березуцкер без вопросов возьмёт кого скажут хозяева. Вот он настоящий будущий отечественный тренер со своим взглядом и позицией!
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Dominator777
1623848060
Вероятнее всего вот эта бл....ая чехарда будет хуже, чем в Спартаке....
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Дедуктор
1623848259
Олич нагадил и технично свалил.
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paracetamol
1623848366
Ары пусть аров тренируют. Прав Олич!
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Сильвербой
1623854960
Правильно сделал Ивица, зачем портить себе карьеру в самом ее начале!?
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111ax
1623864579
да он понял что дело гиблое и правильно сделал, руководство творит сейчас в клубе какую-то дичь
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ItalianFootball
1623922100
Уволить главного тренера из-за помощника потенциального ? Уровень. Бабаев пропихивает Бабаяна ?
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Бан
1623930228
Наверняка Бабаян родственник Бабаева. По крайней мере оба армяне.
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