«СЭ»: Олич покинул ЦСКА из-за ассистента. Клуб предлагал Бабаяна, хорват хотел Рахимича

Да уж, Ивица, романтика молодых лет закончилась, когда ты просто играл в футбол и наслаждался проведенным на поле временем. Теперь, будучи совсем зрелым, приехал в, по сути, клуб под государственном управлением в государстве, где с управлением большие проблемы, а рабочие места получают не профессиональные или талантливые люди, а по знакомству.
Стала известна одна из причин ухода Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.
По информации «СЭ», изначально 41-летний хорват прибыл в Москву, чтобы отправиться с командой на сборы в Австрию. Однако, перед вылетом у него состоялся диалог с руководством ЦСКА, которое предложило Оличу помощника – экс-тренера «Тобола» Григория Бабаяна.
Олич, видевший своим ассистентом экс-игрока ЦСКА Элвера Рахимича, категорически не согласился с позицией руководства клуба. В итоге стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
Сегодня Бабаян отправился вместе с ЦСКА на сборы в Австрию, однако речи о его назначении в столичный клуб пока не идет.
Ранее сообщалось, что Бабаян станет ассистентом Алексея Березуцкого.
- Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
- ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.
Уткин: «Отставка Олича еще импульсивнее назначения. Это не исправление ошибки, а ее углубление»