«СЭ»: Олич покинул ЦСКА из-за ассистента. Клуб предлагал Бабаяна, хорват хотел Рахимича

Стала известна одна из причин ухода Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

По информации «СЭ», изначально 41-летний хорват прибыл в Москву, чтобы отправиться с командой на сборы в Австрию. Однако, перед вылетом у него состоялся диалог с руководством ЦСКА, которое предложило Оличу помощника – экс-тренера «Тобола» Григория Бабаяна.

Олич, видевший своим ассистентом экс-игрока ЦСКА Элвера Рахимича, категорически не согласился с позицией руководства клуба. В итоге стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Сегодня Бабаян отправился вместе с ЦСКА на сборы в Австрию, однако речи о его назначении в столичный клуб пока не идет.

Ранее сообщалось, что Бабаян станет ассистентом Алексея Березуцкого.

Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.

ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

Уткин: «Отставка Олича еще импульсивнее назначения. Это не исправление ошибки, а ее углубление»