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  • Уткин: «Отставка Олича еще импульсивнее назначения. Это не исправление ошибки, а ее углубление»

Уткин: «Отставка Олича еще импульсивнее назначения. Это не исправление ошибки, а ее углубление»

16 июня 2021, 12:32
5

Блогер Василий Уткин прокомментировал увольнение Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

«Об отставке Олича. Есть в ней, конечно, пара секретиков, покрытых мраком, а Нобелю пока недосуг об этом рассказать. Но одна совершенно определенная вещь зато выпирает с ледяной прозрачной ясностью, как если бы это был хрустальный пенис.

Лейтмотив отставки Олича: клуб рисковал, пытаясь спасти сезон, назначая Ивицу. Это было импульсивное решение, которое не сработало, и вот теперь клуб делает работу над ошибками и ликвидирует последствия своей импульсивности.

Но это неправда. Отставка Олича еще импульсивнее назначения. С момента окончания чемпионата он был в отпуске. За это время не могло, просто не могло произойти никаких существенных событий новых.

Разве только условные переговоры по желательным трансферам, но это я оговариваюсь просто чтобы все произнести вслух: стад Олича в ЦСКА и срок оставшегося контракта просто не подразумевал права тренера диктовать желаемые приобретения.

А самое главное: если бы отставка Олича была следствием внутренней работы над собой, той самой работой над ошибками и переосмыслением весенней импульсивности решения – мы бы сегодня уже узнавали имя нового главного тренера. Потому что буквально днями команде уже ехать на первый сбор.

Так что отставка Олича – в сущности, не исправление ошибки, а ее углубление. Еще одно резкое движение, ставящее под удар на этот раз такую важную вещь, как планомерная подготовка к новому сезону.

Бедный, бедный разбогатевший ЦСКА...» – написал Уткин в телеграме.

  • Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Алексей Березуцкий.
  • Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
  • ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица Уткин Василий
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1623838204
Мы будем свидетелями ещё не одного безумного решения банковского менеджмента в ЦСКА, поверьте.Вот такая она, тупая власть денег. По херу им и ЦСКА, и вообще футбол. *****
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Garrincha58
1623844899
уСУГУБИЛИ
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paracetamol
1623845202
Не оправдал Олич. Хотели как в сказке по щучьему велению и гинерову хотению, а не получилось!
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Garrincha58
1623847625
никогда у нас в футболе ничего не наладится пока там всякие тупые акционеры некоторые вообще не знают сколько игроков в команде во время матча и футбол это может для них регби или хоккей с мячом и это в каждой команде так и в футболе в целом просто у них бабло а кто платит тот и девушку танцует
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житель СПб
1623911449
Вот тут полностью с Уткиным согласен! Кстати, почти дословно написал здесь об этом неделю назад.
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