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    Уткин: «Отставка Олича еще импульсивнее назначения. Это не исправление ошибки, а ее углубление»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал увольнение Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

    «Об отставке Олича. Есть в ней, конечно, пара секретиков, покрытых мраком, а Нобелю пока недосуг об этом рассказать. Но одна совершенно определенная вещь зато выпирает с ледяной прозрачной ясностью, как если бы это был хрустальный пенис.

    Лейтмотив отставки Олича: клуб рисковал, пытаясь спасти сезон, назначая Ивицу. Это было импульсивное решение, которое не сработало, и вот теперь клуб делает работу над ошибками и ликвидирует последствия своей импульсивности.

    Но это неправда. Отставка Олича еще импульсивнее назначения. С момента окончания чемпионата он был в отпуске. За это время не могло, просто не могло произойти никаких существенных событий новых.

    Разве только условные переговоры по желательным трансферам, но это я оговариваюсь просто чтобы все произнести вслух: стад Олича в ЦСКА и срок оставшегося контракта просто не подразумевал права тренера диктовать желаемые приобретения.

    А самое главное: если бы отставка Олича была следствием внутренней работы над собой, той самой работой над ошибками и переосмыслением весенней импульсивности решения – мы бы сегодня уже узнавали имя нового главного тренера. Потому что буквально днями команде уже ехать на первый сбор.

    Так что отставка Олича – в сущности, не исправление ошибки, а ее углубление. Еще одно резкое движение, ставящее под удар на этот раз такую важную вещь, как планомерная подготовка к новому сезону.

    Бедный, бедный разбогатевший ЦСКА...» – написал Уткин в телеграме.

    • Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Алексей Березуцкий.
    • Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
    • ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

    Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20998

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Мы будем свидетелями ещё не одного безумного решения банковского менеджмента в ЦСКА, поверьте.Вот такая она, тупая власть денег. По херу им и ЦСКА, и вообще футбол. *****

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      Рейтинг: +20575

      bset 27 минут назад

      Такие простые, но такие серьезные ошибки. Снимать Ганчаренко надо было в декабре, а Олича в конце мая. В итоге ни Олич не подготовили команду, ни следующий тренер. Сейчас еще приправят трансферами в конце августа (посреди сезона) и тогда вообще будет нечем удивляться, если осень провалим.

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