Уткин: «Отставка Олича еще импульсивнее назначения. Это не исправление ошибки, а ее углубление»

Блогер Василий Уткин прокомментировал увольнение Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

«Об отставке Олича. Есть в ней, конечно, пара секретиков, покрытых мраком, а Нобелю пока недосуг об этом рассказать. Но одна совершенно определенная вещь зато выпирает с ледяной прозрачной ясностью, как если бы это был хрустальный пенис.

Лейтмотив отставки Олича: клуб рисковал, пытаясь спасти сезон, назначая Ивицу. Это было импульсивное решение, которое не сработало, и вот теперь клуб делает работу над ошибками и ликвидирует последствия своей импульсивности.

Но это неправда. Отставка Олича еще импульсивнее назначения. С момента окончания чемпионата он был в отпуске. За это время не могло, просто не могло произойти никаких существенных событий новых.

Разве только условные переговоры по желательным трансферам, но это я оговариваюсь просто чтобы все произнести вслух: стад Олича в ЦСКА и срок оставшегося контракта просто не подразумевал права тренера диктовать желаемые приобретения.

А самое главное: если бы отставка Олича была следствием внутренней работы над собой, той самой работой над ошибками и переосмыслением весенней импульсивности решения – мы бы сегодня уже узнавали имя нового главного тренера. Потому что буквально днями команде уже ехать на первый сбор.

Так что отставка Олича – в сущности, не исправление ошибки, а ее углубление. Еще одно резкое движение, ставящее под удар на этот раз такую важную вещь, как планомерная подготовка к новому сезону.

Бедный, бедный разбогатевший ЦСКА...» – написал Уткин в телеграме.

Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Алексей Березуцкий .

. Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.

ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»