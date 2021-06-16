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  • «Чемпионат»: Олич покинул ЦСКА из-за конфликта с Бабаевым. Он не отпустил тренера на все три матча Хорватии на Евро

«Чемпионат»: Олич покинул ЦСКА из-за конфликта с Бабаевым. Он не отпустил тренера на все три матча Хорватии на Евро

16 июня 2021, 01:07
30

Стало известно, почему ЦСКА решил уволить Ивицу Олича с поста главного тренера клуба.

По информации «Чемпионата», у 41-летнего хорвата возникли серьезные разногласия с руководством клуба – в частности, с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым.

Клуб пообещал Оличу, что отпустит его в тренерский штаб сборной Хорватии на все три матча группового этапа Евро-2020, но позже изменил свое позицию. Также хорват был недоволен тем, что ЦСКА не позволил ему пригласить в тренерский штаб экс-игрока армейцев Элвера Рахимича.

Кроме того, тренер и руководство ЦСКА не смогли прийти к общему мнению по селекции клуба.

  • Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Алексей Березуцкий.
  • Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
  • ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Хорватия Олич Ивица Бабаев Роман
Комментарии (30)
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Жентус
1623801215
Ну так правильно, как они будут бабки отмывать, если Олич сильных игроков и тренеров позовет? Вот и тырнули по-быстрому) Наши же лучше всех знают, стабильно чемпионы в еврокубках. А Цска, теперь еще и в чемпионате России главная звезда) Просто позорище так уволить легенду команды.
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Sanches65
1623821671
Думаю назначат Бузову, я уже ни чему не удивляюсь.
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Arrow10
1623822608
Руководство клуба продолжает радовать своих болельщиков танцами с бубном , ща А.Береза порулит 2-3 месяца , они Васю позовут , потом Игнаша , ну и так далее , пока клубу окончательный трындец не придет. У меня только один вопрос на кой хрен нужно было вообще тогда назначать Олича , в руководстве видимо уже давно под чем то сидят , а с приходом Орешкина , так вообще под одборный продукт подсели.
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nemolod
1623824004
Никакой уважающий себя тренер не согласится ,чтобы он только тренировал тех,кто есть или купим абы кого плюс помощников себе самому не выбирать-с таким подходом ни о каких еврокубках речи не будет!
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Hektor 84
1623825234
Привет конюшня! Как твои дела?
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zigbert
1623825981
С одной стороны Бабаев прав. Тренер должен работать в одной команде.
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aubergine
1623826683
Я бы тоже ушёл, если бы мне Заболотного в команду подсунули :)
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Roberto_01
1623828369
Дело рук Березуцких!!! Команда сливала Олича, зачем им тут делиться с легионерами деньгами!
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portero
1623828441
недолго музыка играла.... зачем брали?
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LGBT+
1623830884
- Олич, возглавишь ЦСКА? - не, хочу с Хорватией на Евро поехать. - да не ссы, дадим мы тебе туда сгонять! - ну ладно. 2.5 месяца спустя. - ой, а как же ЦСКА, зачем тебе Хорватия, давай к нам, работать нужно во имя проекта (бизнеса), а не своих хотелок! - ясно, спасибо, до свидания.
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