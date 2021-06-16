«Чемпионат»: Олич покинул ЦСКА из-за конфликта с Бабаевым. Он не отпустил тренера на все три матча Хорватии на Евро

Стало известно, почему ЦСКА решил уволить Ивицу Олича с поста главного тренера клуба.

По информации «Чемпионата», у 41-летнего хорвата возникли серьезные разногласия с руководством клуба – в частности, с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым.

Клуб пообещал Оличу, что отпустит его в тренерский штаб сборной Хорватии на все три матча группового этапа Евро-2020, но позже изменил свое позицию. Также хорват был недоволен тем, что ЦСКА не позволил ему пригласить в тренерский штаб экс-игрока армейцев Элвера Рахимича.

Кроме того, тренер и руководство ЦСКА не смогли прийти к общему мнению по селекции клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Алексей Березуцкий .

. Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.

ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»