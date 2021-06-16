Алексей Березуцкий возглавит ЦСКА. Тренер «Тобола» Бабаян может стать его ассистентом

Экс-защитник ЦСКА Алексей Березуцкий сменит Ивицу Олича на посту главного тренера столичного клуба, сообщает комментатор Ербол Каиров.

По его информации, ассистентом Березуцкого в ЦСКА станет главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян. 41-летний казахстанец уже прилетел Москву и ведет переговоры с руководством клуба.

Сообщалось, что Березуцкий станет исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА.

Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.

ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

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