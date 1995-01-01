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    Алексей Березуцкий возглавит ЦСКА. Тренер «Тобола» Бабаян может стать его ассистентом

    Экс-защитник ЦСКА Алексей Березуцкий сменит Ивицу Олича на посту главного тренера столичного клуба, сообщает комментатор Ербол Каиров.

    По его информации, ассистентом Березуцкого в ЦСКА станет главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян. 41-летний казахстанец уже прилетел Москву и ведет переговоры с руководством клуба.

    • Сообщалось, что Березуцкий станет исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА.
    • Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
    • ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

    Уткин: «Отставка Олича еще импульсивнее назначения. Это не исправление ошибки, а ее углубление»

    Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Ербола Каирова

    Казахстанский журналист и комментатор телеканала Qazsport. Аудитория в соцсетях - более 3 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии15
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      Рейтинг: +424

      Sanches65 10 минут назад

      Дичь какая то происходит в ЦСКА.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18395

      vladimir-7 22 минуты назад

      Е. Гинер и Р. Бабаян, что творится в ЦСКА? У нас казахи дворниками
      работают, а не ассистентами главного тренера. Понятно, что Лешу устроит
      такое назначение казаха, ему слабый "специалист" не помешает в работе.
      Верните Овчинникова, пригласите Игнашевича и рассмотрите вопрос о
      приглашении Слуцкого на место главного тренера, в перспективе. Акинфеев,
      ты где? Или ты уже депутат Госдумы и тебе наплевать на ЦСКА?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      the teacher 26 минут назад

      ну вот как его могли назначить?!? он же Алёшааа )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14564

      JTherry 27 минут назад

      за казахский рынок взялись?)) хотя после трансфера Заболотного и "вылета" Олича (на ЧЕ-20), нужно теперь главным тренером Игнашевича назначить, чтобы совсем перейти уровень здравого смысла и быть в духе времени (по логике Орешкина)...

      1
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      Рейтинг: +18

      LGBT+ 47 минут назад

      Ели мясо мужики.
      Пивом запивали.
      О чём конюх говорил.
      Они не понимали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +237

      Юра мы всеPro 52 минуты назад

      Н без рыбье и брат - тренер.
      Хороший вариант для Армейцев - Михаил Галактионов. При должной поддержке руководства и без *помощников* считающих себя более достойными, в лице Березуцких и прочих, может дать результат

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18395

      vladimir-7 > Юра мы всеPro 39 минут назад

      ... но отрицательный.

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      Рейтинг: +22743

      Боцман59rus > vladimir-7 29 минут назад

      Хоть шанс есть, а с братом гарантированный 3,14здец)))

      1
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      Рейтинг: +99

      SpartakFirst064 55 минут назад

      А я верю что ЦСКА с Васей сможет сохранить прописку РПЛ , а может и в десятку войдёт,,,,

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      Рейтинг: +12909

      KLIM777 59 минут назад

      ахахахахах

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      Рейтинг: +19927

      slavutiq70 1 час назад

      С такими решениями ЦСКА и нише сегодняшнего 6 места опустится может , одним словом стать стабильным середняком,,,

      1
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      Рейтинг: +21007

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну вот оно очередное маразматическое решение банкиров. Зачем это ЦСКА? Жаль клуб, он этого не заслуживает.

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