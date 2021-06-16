Алексей Березуцкий возглавит ЦСКА. Тренер «Тобола» Бабаян может стать его ассистентом

Экс-защитник ЦСКА Алексей Березуцкий сменит Ивицу Олича на посту главного тренера столичного клуба, сообщает комментатор Ербол Каиров.
По его информации, ассистентом Березуцкого в ЦСКА станет главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян. 41-летний казахстанец уже прилетел Москву и ведет переговоры с руководством клуба.
- Сообщалось, что Березуцкий станет исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА.
- Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
- ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.
Уткин: «Отставка Олича еще импульсивнее назначения. Это не исправление ошибки, а ее углубление»
Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»
Источник: твиттер Ербола Каирова
Казахстанский журналист и комментатор телеканала Qazsport. Аудитория в соцсетях - более 3 тысяч подписчиков.