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  • Алексей Березуцкий возглавит ЦСКА. Тренер «Тобола» Бабаян может стать его ассистентом

Алексей Березуцкий возглавит ЦСКА. Тренер «Тобола» Бабаян может стать его ассистентом

16 июня 2021, 13:56
25

Экс-защитник ЦСКА Алексей Березуцкий сменит Ивицу Олича на посту главного тренера столичного клуба, сообщает комментатор Ербол Каиров.

По его информации, ассистентом Березуцкого в ЦСКА станет главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян. 41-летний казахстанец уже прилетел Москву и ведет переговоры с руководством клуба.

  • Сообщалось, что Березуцкий станет исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА.
  • Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Он проработал в клубе меньше трех месяцев.
  • ЦСКА под его руководством занял 6-е место в РПЛ и впервые за 20 лет не вышел в еврокубки.

Уткин: «Отставка Олича еще импульсивнее назначения. Это не исправление ошибки, а ее углубление»

Олич: «ЦСКА решил прекратить сотрудничество. Главная причина – другое видение будущего первой команды»

Источник: твиттер Ербола Каирова

Казахстанский журналист и комментатор телеканала Qazsport. Аудитория в соцсетях - более 3 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига ЦСКА Тобол Березуцкий Василий Бабаян Григорий Олич Ивица
Комментарии (25)
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DOCTOR PENALTY
1623841716
Ну вот оно очередное маразматическое решение банкиров. Зачем это ЦСКА? Жаль клуб, он этого не заслуживает.
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slavа0508
1623842213
С такими решениями ЦСКА и нише сегодняшнего 6 места опустится может , одним словом стать стабильным середняком,,,
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SpartakFirst064
1623842577
А я верю что ЦСКА с Васей сможет сохранить прописку РПЛ , а может и в десятку войдёт,,,,
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Юра мы всеPro
1623842733
Н без рыбье и брат - тренер. Хороший вариант для Армейцев - Михаил Галактионов. При должной поддержке руководства и без *помощников* считающих себя более достойными, в лице Березуцких и прочих, может дать результат
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LGBT+
1623843060
Ели мясо мужики. Пивом запивали. О чём конюх говорил. Они не понимали.
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JTherry
1623844267
за казахский рынок взялись?)) хотя после трансфера Заболотного и "вылета" Олича (на ЧЕ-20), нужно теперь главным тренером Игнашевича назначить, чтобы совсем перейти уровень здравого смысла и быть в духе времени (по логике Орешкина)...
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vladimir-7
1623844536
Е. Гинер и Р. Бабаян, что творится в ЦСКА? У нас казахи дворниками работают, а не ассистентами главного тренера. Понятно, что Лешу устроит такое назначение казаха, ему слабый "специалист" не помешает в работе. Верните Овчинникова, пригласите Игнашевича и рассмотрите вопрос о приглашении Слуцкого на место главного тренера, в перспективе. Акинфеев, ты где? Или ты уже депутат Госдумы и тебе наплевать на ЦСКА?
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Sanches65
1623845269
Дичь какая то происходит в ЦСКА.
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BRO_football
1623865266
Вася Березуцкий обиделся и в Краснодар ушёл как раз потому, что вместо него тренером назначили Олича, опыта у которого меньше, чем у самого Березуцкого. А тут вон как вышло... Олич уходит и назначают брата Васи - Лёшу.
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Shamil79
1623872715
если Бабаян не согласится то придёт Слуцкий ассистентом
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