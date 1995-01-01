Куман: «Барселона» почти завершила сделку по Депаю»

Два друга, а какие разные судьбы: Депай и Промес.
Первого в Барселону Куман ДАВНО ХОТЕЛ ПОДПИСАТЬ, и, наконец, Депай практически уже в Барселоне, а второй в Спартак доигрывать приехал, при этом от прежнего "Антохи" ничего не осталось...
Футболист сборной Нидерландов Мемфис Депай согласился пополнить «Барселону». Информацию сообщил главный тренер каталонцев Рональд Куман.
«Сделка практически завершена. Контракт еще не подписан, но почти готов. Я очень хотел Депая уже несколько месяцев», – сказал Куман.
- Депай стал свободным агентом после истечения контракта с «Лионом».
- Депай выступает за «Лион» с января 2017 года.
- В его активе 76 голов и 53 ассиста в 177 матчах.
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