Куман: «Барселона» почти завершила сделку по Депаю»

Футболист сборной Нидерландов Мемфис Депай согласился пополнить «Барселону». Информацию сообщил главный тренер каталонцев Рональд Куман.

«Сделка практически завершена. Контракт еще не подписан, но почти готов. Я очень хотел Депая уже несколько месяцев», – сказал Куман.

Депай стал свободным агентом после истечения контракта с «Лионом».

Депай выступает за «Лион» с января 2017 года.

В его активе 76 голов и 53 ассиста в 177 матчах.

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