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    Куман: «Барселона» почти завершила сделку по Депаю»

    Футболист сборной Нидерландов Мемфис Депай согласился пополнить «Барселону». Информацию сообщил главный тренер каталонцев Рональд Куман.

    «Сделка практически завершена. Контракт еще не подписан, но почти готов. Я очень хотел Депая уже несколько месяцев», – сказал Куман.

    • Депай стал свободным агентом после истечения контракта с «Лионом».
    • Депай выступает за «Лион» с января 2017 года.
    • В его активе 76 голов и 53 ассиста в 177 матчах.

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    Источник: Voetbal International

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    Сегодня, 22:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15178

      derrik2000 10 минут назад

      Два друга, а какие разные судьбы: Депай и Промес.
      Первого в Барселону Куман ДАВНО ХОТЕЛ ПОДПИСАТЬ, и, наконец, Депай практически уже в Барселоне, а второй в Спартак доигрывать приехал, при этом от прежнего "Антохи" ничего не осталось...

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      Рейтинг: +48054

      portero 19 минут назад

      Хорошие деньги будет получать, раз свободным агентом пришёл.

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