Журналист Романо: «Барселона» улучшила предложение Депаю. Клуб опасается повторения ситуации с Вейналдумом

«Барселона» продолжает переговоры с нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем.

По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб предложил 27-летнему голландцу контракт до 2024 года на улучшенных условиях.

«Барселона» пошла на этот шаг, опасаясь повторения ситуации с Джорджиньо Вейналдумом. Хавбек «Ливерпуля» должен был перейти в каталонский клуб, но передумал после того, как «ПСЖ» предложил ему зарплату в два раза больше.