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    Журналист Романо: «Барселона» улучшила предложение Депаю. Клуб опасается повторения ситуации с Вейналдумом

    «Барселона» продолжает переговоры с нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб предложил 27-летнему голландцу контракт до 2024 года на улучшенных условиях.

    «Барселона» пошла на этот шаг, опасаясь повторения ситуации с Джорджиньо Вейналдумом. Хавбек «Ливерпуля» должен был перейти в каталонский клуб, но передумал после того, как «ПСЖ» предложил ему зарплату в два раза больше.

    • Депай выступает за «Лион» с января 2017 года.
    • В его активе 76 голов и 53 ассиста в 177 матчах.
    • В конце июня футболист станет свободным агентом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +47576

      portero 26 минут назад

      Лучше маски отмените и болел на футбол верните...

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