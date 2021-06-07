Журналист Романо: «Барселона» улучшила предложение Депаю. Клуб опасается повторения ситуации с Вейналдумом

«Барселона» продолжает переговоры с нападающим «Лиона» Мемфисом Депаем.
По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб предложил 27-летнему голландцу контракт до 2024 года на улучшенных условиях.
«Барселона» пошла на этот шаг, опасаясь повторения ситуации с Джорджиньо Вейналдумом. Хавбек «Ливерпуля» должен был перейти в каталонский клуб, но передумал после того, как «ПСЖ» предложил ему зарплату в два раза больше.
- Депай выступает за «Лион» с января 2017 года.
- В его активе 76 голов и 53 ассиста в 177 матчах.
- В конце июня футболист станет свободным агентом.
Источник: твиттер Фабрицио Романо