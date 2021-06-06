Журналист Романо: «Вейналдум принял предложение «ПСЖ». Парижане предложили зарплату в два раза больше, чем «Барселона»

«ПСЖ» смог перехватить полузащитника Джорджиньо Вейналдума у «Барселоны». Ему предложили зарплату больше, чем в Каталонии.
«ПСЖ» предложил Вейналдуму более чем удвоенную зарплату, и Джини ночью согласился.
Главный тренер Маурисио Почеттино звонил ему много раз за последние 56 часов.
«ПСЖ» сейчас работает над медицинским обследованием для игрока и хочет, чтобы Джини подписал контракт как можно скорее», – написал инсайдер.
- «ПСЖ» подготовил контракт до 2024 года.
- Вейналдум выступал за «Ливерпуль» с 2016 года.
- Игрок провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.
Источник: твиттер Фабрицио Романо