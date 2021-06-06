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    Журналист Романо: «Вейналдум принял предложение «ПСЖ». Парижане предложили зарплату в два раза больше, чем «Барселона»

    «ПСЖ» смог перехватить полузащитника Джорджиньо Вейналдума у «Барселоны». Ему предложили зарплату больше, чем в Каталонии.

    «ПСЖ» предложил Вейналдуму более чем удвоенную зарплату, и Джини ночью согласился.

    Главный тренер Маурисио Почеттино звонил ему много раз за последние 56 часов.

    «ПСЖ» сейчас работает над медицинским обследованием для игрока и хочет, чтобы Джини подписал контракт как можно скорее», – написал инсайдер.

    • «ПСЖ» подготовил контракт до 2024 года.
    • Вейналдум выступал за «Ливерпуль» с 2016 года.
    • Игрок провел 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    06.06.2021 13:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +86133

      zigbert 6 июня, 16:08

      Ну значит так тому и быть. Не тащить же его насильно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6077

      серега кашин 6 июня, 14:10

      деньги как всегда решают все

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Abu Yusuf 6 июня, 14:01

      Проект псж думаю на данный момент интереснее, чем в барсе

      2
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      ...
      Рейтинг: +372

      mama1991 > Abu Yusuf 27 минут назад

      какой там проект? псж отработку собирает у себя, барсе повезло что не стали связываться с отработанным материалом. если ливер не стал с ним дальше сотрудничать, значит он уже не соответствует требованиям. новедь париж рвется в элиту, но с отработкой это будет сложно....

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