«Люблю тебя». Сон посвятил гол Ливану Эриксену

Нападающий сборной Южной Кореи Хын-Мин Сон забил Ливану в отборочном матче ЧМ-2022 (2:1). Он посвятил гол полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, своему экс-одноклубнику по «Тоттенхэму».
Сон показал пальцами номер 23 (под ним Эриксен играл в «Тоттенхэме») и сказал: «Я люблю тебя».
- Эриксен потерял сознание в матче против Финляндии, его пришлось реанимировать прямо на стадионе.
- Сейчас игроку ничего не угрожает.
- Матч Дания – Финляндия (0:1) прерывали более чем на 1,5 часа.
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Источник: твиттер 말발굽