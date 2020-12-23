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    «Люблю тебя». Сон посвятил гол Ливану Эриксену

    Нападающий сборной Южной Кореи Хын-Мин Сон забил Ливану в отборочном матче ЧМ-2022 (2:1). Он посвятил гол полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, своему экс-одноклубнику по «Тоттенхэму».

    Сон показал пальцами номер 23 (под ним Эриксен играл в «Тоттенхэме») и сказал: «Я люблю тебя».

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    Источник: твиттер 말발굽

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1346

      spartakuz 15 минут назад

      Молодец, что солидарен

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