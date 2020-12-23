«Люблю тебя». Сон посвятил гол Ливану Эриксену

Нападающий сборной Южной Кореи Хын-Мин Сон забил Ливану в отборочном матче ЧМ-2022 (2:1). Он посвятил гол полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, своему экс-одноклубнику по «Тоттенхэму».

Сон показал пальцами номер 23 (под ним Эриксен играл в «Тоттенхэме») и сказал: «Я люблю тебя».

Эриксен потерял сознание в матче против Финляндии, его пришлось реанимировать прямо на стадионе.

Сейчас игроку ничего не угрожает.

Матч Дания – Финляндия (0:1) прерывали более чем на 1,5 часа.

손흥민 에릭센 23 세리모니 ㅜㅜ카메라 가까이 와서 ‘I love you’ pic.twitter.com/teDtWM7xNR — 말발굽 (@IllIllllIllII) June 13, 2021

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