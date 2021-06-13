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«Люблю тебя». Сон посвятил гол Ливану Эриксену

13 июня 2021, 13:46
2

Нападающий сборной Южной Кореи Хын-Мин Сон забил Ливану в отборочном матче ЧМ-2022 (2:1). Он посвятил гол полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, своему экс-одноклубнику по «Тоттенхэму».

Сон показал пальцами номер 23 (под ним Эриксен играл в «Тоттенхэме») и сказал: «Я люблю тебя».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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«Люблю тебя!». Лукаку посвятил гол в ворота России одноклубнику Эриксену

Источник: твиттер 말발굽
Дания. Суперлига Чемпионат Европы Интер Тоттенхэм Южная Корея Дания Эриксен Кристиан Сон Хын-Мин
Комментарии (2)
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spartakuz
1623582830
Молодец, что солидарен
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Cules2013
1623588651
автор, есть в русском языке причастные и деепричастные обороты. А то у нас появился новый игрок в футбол - Ливан Эриксен, судя по заголовку.
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