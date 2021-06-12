Василий Березуцкий: «Помимо варианта с «Краснодаром» Слуцкий звал в «Рубин». Может, он обиделся»

Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий рассказал, что весной у него был вариант с продолжением карьеры в «Рубине». Его звал Леонид Слуцкий.
«Может, поначалу Слуцкий немного и обиделся [из-за моего отказа], но мы с ним были и остаемся в хороших отношениях. Он понимал, что для моего развития как тренера вариант с «Краснодаром» гораздо лучше», – сказал Березуцкий.
- Березуцкий покинул ЦСКА в апреле.
- В «Краснодаре» он стал помощником Виктора Гончаренко.
- Березуцкий и Слуцкий вместе работали в ЦСКА и сборной России, брали РПЛ.
Василий Березуцкий: «ЦСКА назначил Олича, у которого опыт меньше, чем у меня. Обидно»
Источник: Sport24