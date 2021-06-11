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    Василий Березуцкий: «Помимо варианта с «Краснодаром» Слуцкий звал в «Рубин». Может, он обиделся»

    Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий рассказал, что весной у него был вариант с продолжением карьеры в «Рубине». Его звал Леонид Слуцкий.

    «Может, поначалу Слуцкий немного и обиделся [из-за моего отказа], но мы с ним были и остаемся в хороших отношениях. Он понимал, что для моего развития как тренера вариант с «Краснодаром» гораздо лучше», – сказал Березуцкий.

    • Березуцкий покинул ЦСКА в апреле.
    • В «Краснодаре» он стал помощником Виктора Гончаренко.
    • Березуцкий и Слуцкий вместе работали в ЦСКА и сборной России, брали РПЛ.

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    Источник: Sport24

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