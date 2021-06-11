Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Василий Березуцкий: «ЦСКА назначил Олича, у которого опыт меньше, чем у меня. Обидно»

Василий Березуцкий: «ЦСКА назначил Олича, у которого опыт меньше, чем у меня. Обидно»

11 июня 2021, 20:15
13

Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий расстроен, что ЦСКА весной назначил на пост главного тренера Ивицу Олича. Они вместе играли за московский клуб.

«Спорт – это конкуренция, выбор. Совет директоров принял решение назначить Олича – это его право и компетенция. Обидно ли мне? Да, немного обидно. Тренером мог быть и Лeха Березуцкий, и Серeга Игнашевич, и я – а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше чем у нас. Но я не скажу, что это было главенствующим фактором, когда я принимал решение о переезде в Краснодар. Это был просто факт, который я принял.

Готов был бы я стать тренером, если бы предложили? Да, конечно. Тут важно понимание: клуб в данной стадии развития оказался готов дать шанс тренеру без опыта – наверное, понимая риски и взвешивая их. Так что если бы мне в этой ситуации последовало предложение, я бы согласился», – сказал Березуцкий.

  • Березуцкий покинул ЦСКА в апреле.
  • В «Краснодаре» он стал помощником Виктора Гончаренко.
  • Олич до ЦСКА самостоятельно не тренировал.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Березуцкий Василий Олич Ивица
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бухбух
1623432483
Вася еще главным нигде не был, хотя бы в ФНЛ, а уже метит ЦСКА возглавить.
Ответить
portero
1623436659
Вася правду выложил , впрочем как всегда....
Ответить
derrik2000
1623437489
Откровенно говоря, что Вася, что Алёша Березуцкие, даже судя по тем, ранее дававшимся ими и "приглаженным" журналюшками интервью, невооружённым глазом видно, что братики, как сказала Людмила, героиня Ирины Муравьёвой из фильма "Москва слезам не верит", "интеллектом явно не изуродованы". Что уж тут говорить о назначании кого-то из них на пост ГТ. Разве только в команду МТС колхоза "20 лет без урожая", и то на месте начальника МТС я бы крепко подумал, назначать ли их на этот "пост".
Ответить
general.lizyukov
1623437918
У тебя-то откуда опыт, Вася? Что ты, кроме ЦСКА видел? Обидно ему.
Ответить
a_who
1623438736
Амбиций больше чем ума.
Ответить
житель СПб
1623445205
Так вот в чем собака порылась! Обиделся, что не ему предложили... Зависть - худшее свойство...
Ответить
Shamil79
1623445733
пока что Олич потерял еврозону...далее посмотрим
Ответить
lihindic
1623459867
бесите уже... уйдите из футбола наХ... не Ваше
Ответить
lihindic
1623459938
Да, от не его ожидал такого... не ****.о на халяву рубить... чёрт...
Ответить
Masteralex
1623483679
в чём-то согласен с ним, как по мне, взяли бы лучше Игнашевича, который уже успел прилично потренировать как главный тренер
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
1
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
6
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
6
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
15
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+