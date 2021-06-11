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    Василий Березуцкий: «ЦСКА назначил Олича, у которого опыт меньше, чем у меня. Обидно»

    Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий расстроен, что ЦСКА весной назначил на пост главного тренера Ивицу Олича. Они вместе играли за московский клуб.

    «Спорт – это конкуренция, выбор. Совет директоров принял решение назначить Олича – это его право и компетенция. Обидно ли мне? Да, немного обидно. Тренером мог быть и Лeха Березуцкий, и Серeга Игнашевич, и я – а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше чем у нас. Но я не скажу, что это было главенствующим фактором, когда я принимал решение о переезде в Краснодар. Это был просто факт, который я принял.

    Готов был бы я стать тренером, если бы предложили? Да, конечно. Тут важно понимание: клуб в данной стадии развития оказался готов дать шанс тренеру без опыта – наверное, понимая риски и взвешивая их. Так что если бы мне в этой ситуации последовало предложение, я бы согласился», – сказал Березуцкий.

    • Березуцкий покинул ЦСКА в апреле.
    • В «Краснодаре» он стал помощником Виктора Гончаренко.
    • Олич до ЦСКА самостоятельно не тренировал.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5877

      nik55 14 минут назад

      оба тренера 0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2530

      Бухбух 57 минут назад

      Вася еще главным нигде не был, хотя бы в ФНЛ, а уже метит ЦСКА возглавить.

      1
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      Рейтинг: +1012

      Хейтер Аларм > Бухбух 45 минут назад

      Так Олич в клубном футболе даже помощником не был

      3
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