Василий Березуцкий: «ЦСКА назначил Олича, у которого опыт меньше, чем у меня. Обидно»

Тренер «Краснодара» Василий Березуцкий расстроен, что ЦСКА весной назначил на пост главного тренера Ивицу Олича. Они вместе играли за московский клуб.

«Спорт – это конкуренция, выбор. Совет директоров принял решение назначить Олича – это его право и компетенция. Обидно ли мне? Да, немного обидно. Тренером мог быть и Лeха Березуцкий, и Серeга Игнашевич, и я – а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше чем у нас. Но я не скажу, что это было главенствующим фактором, когда я принимал решение о переезде в Краснодар. Это был просто факт, который я принял.

Готов был бы я стать тренером, если бы предложили? Да, конечно. Тут важно понимание: клуб в данной стадии развития оказался готов дать шанс тренеру без опыта – наверное, понимая риски и взвешивая их. Так что если бы мне в этой ситуации последовало предложение, я бы согласился», – сказал Березуцкий.