Дисквалификацию Онаны за допинг сократили с 12 до 9 месяцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) решил уменьшить срок отстранения от футбола вратаря «Аякса» Андре Онаны.
Дисквалификация 25-летнего футболиста сокращена с 12 до девяти месяцев, то есть он сможет вернуться на поле уже в ноябре.
«Девятимесячная дисквалификация соответствует допущенной небрежности. Но запрос о полной отмене дисквалификации не был удовлетворен», – говорится в решении CAS.
- В феврале Онану дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.
- В моче камерунца обнаружили фуросемид.
- Сообщалось, что голкипер близок к переходу в «Арсенал».
Источник: Associated Press