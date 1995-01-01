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    Дисквалификацию Онаны за допинг сократили с 12 до 9 месяцев

    Спортивный арбитражный суд (CAS) решил уменьшить срок отстранения от футбола вратаря «Аякса» Андре Онаны.

    Дисквалификация 25-летнего футболиста сокращена с 12 до девяти месяцев, то есть он сможет вернуться на поле уже в ноябре.

    «Девятимесячная дисквалификация соответствует допущенной небрежности. Но запрос о полной отмене дисквалификации не был удовлетворен», – говорится в решении CAS.

    • В феврале Онану дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.
    • В моче камерунца обнаружили фуросемид.
    • Сообщалось, что голкипер близок к переходу в «Арсенал».

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    Источник: Associated Press

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +47683

      portero 1 час назад

      И так халявка была на годик, так еще и сократили....

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