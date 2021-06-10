Дисквалификацию Онаны за допинг сократили с 12 до 9 месяцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) решил уменьшить срок отстранения от футбола вратаря «Аякса» Андре Онаны.

Дисквалификация 25-летнего футболиста сокращена с 12 до девяти месяцев, то есть он сможет вернуться на поле уже в ноябре.

«Девятимесячная дисквалификация соответствует допущенной небрежности. Но запрос о полной отмене дисквалификации не был удовлетворен», – говорится в решении CAS.