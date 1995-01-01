Гурцкая: «У Николича было два феноменальных, сказочных предложения с Ближнего Востока. Он мог уйти из «Локомотива»

Какая ЛЧ??????? Локо будет играть в ЛЕ.
В группе ЛЧ будет Зенит играть.
Балаболы иху мать...
Главного тренера «Локомотива» Марко Николича звали работать в Азию. Он предпочел остаться в России.
«У Николича было два феноменальных предложения с Ближнего Востока. Он даже не стал их рассматривать. В контракте с «Локомотивом» был пункт, что Николич мог уйти. По деньгам было сказочное предложение с Ближнего Востока. Одно из них – 5 миллионов евро в год.
Николич запретил нам озвучивать эти предложения. Он сказал, что не хочет рассматривать», – сообщил агент, друг Николича Тимур Гурцкая.
- «Локомотив» по окончании минувшего сезона продлил контракт с тренером до 2024 года.
- С командой он взял Кубок России.
- В новом сезоне «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.