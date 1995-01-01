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    Гурцкая: «У Николича было два феноменальных, сказочных предложения с Ближнего Востока. Он мог уйти из «Локомотива»

    Главного тренера «Локомотива» Марко Николича звали работать в Азию. Он предпочел остаться в России.

    «У Николича было два феноменальных предложения с Ближнего Востока. Он даже не стал их рассматривать. В контракте с «Локомотивом» был пункт, что Николич мог уйти. По деньгам было сказочное предложение с Ближнего Востока. Одно из них – 5 миллионов евро в год.

    Николич запретил нам озвучивать эти предложения. Он сказал, что не хочет рассматривать», – сообщил агент, друг Николича Тимур Гурцкая.

    • «Локомотив» по окончании минувшего сезона продлил контракт с тренером до 2024 года.
    • С командой он взял Кубок России.
    • В новом сезоне «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2811

      PAREVG. 5 минут назад

      Какая ЛЧ??????? Локо будет играть в ЛЕ.
      В группе ЛЧ будет Зенит играть.
      Балаболы иху мать...

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