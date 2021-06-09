Гурцкая: «У Николича было два феноменальных, сказочных предложения с Ближнего Востока. Он мог уйти из «Локомотива»

Главного тренера «Локомотива» Марко Николича звали работать в Азию. Он предпочел остаться в России.

«У Николича было два феноменальных предложения с Ближнего Востока. Он даже не стал их рассматривать. В контракте с «Локомотивом» был пункт, что Николич мог уйти. По деньгам было сказочное предложение с Ближнего Востока. Одно из них – 5 миллионов евро в год.

Николич запретил нам озвучивать эти предложения. Он сказал, что не хочет рассматривать», – сообщил агент, друг Николича Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Футбольный Биги».