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    Неймар и Головин не попали в сборную сезона Лиги 1

    Лига 1 представила символическую сборную сезона-2020/21.

    В число 11 лучших попали пять футболистов «Лилля», ставшего чемпионом Франции. Полузащитник «Монако» Александр Головин и форвард «ПСЖ» Неймар не попали в символическую сборную.

    Вратарь: Майк Мэйньян («Лилль»);

    Защитники: Жозе Фонте, Рейнилду (оба – «Лилль»); Жонатан Клосс («Ланс»), Маркиньос («ПСЖ»);

    Полузащитники: Лукас Пакета («Лион»), Бенжамин Андре («Лилль»), Орельен Чуамени («Монако»);

    Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Мемфис Депай («Лион»), Бурак Йылмаз («Лилль»).

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    Источник: инстаграм Лиги 1

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