Неймар и Головин не попали в сборную сезона Лиги 1

Лига 1 представила символическую сборную сезона-2020/21.
В число 11 лучших попали пять футболистов «Лилля», ставшего чемпионом Франции. Полузащитник «Монако» Александр Головин и форвард «ПСЖ» Неймар не попали в символическую сборную.
Вратарь: Майк Мэйньян («Лилль»);
Защитники: Жозе Фонте, Рейнилду (оба – «Лилль»); Жонатан Клосс («Ланс»), Маркиньос («ПСЖ»);
Полузащитники: Лукас Пакета («Лион»), Бенжамин Андре («Лилль»), Орельен Чуамени («Монако»);
Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Мемфис Депай («Лион»), Бурак Йылмаз («Лилль»).
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Источник: инстаграм Лиги 1