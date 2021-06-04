Промес: «Не нужно недооценивать уровень российского футбола»

Футболист «Спартака» Квинси Промес призвал справедливо оценивать уровень российского чемпионата. Сейчас нидерландец находится в расположении сборной.

«Я вернулся в Россию, чтобы не сидеть в запасе «Аякса». Мое возвращение в «Спартак» было выгодно обеим сторонам. Я играю в каждой встрече, забиваю голы. «Спартак» – особенный клуб для меня. Я словно вернулся домой и чуть ли не стал русским.

Главный тренер Нидерландов Франк де Бур знает об уровне российского футбола, не нужно его недооценивать», – сказал Промес.