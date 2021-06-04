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    Промес: «Не нужно недооценивать уровень российского футбола»

    Футболист «Спартака» Квинси Промес призвал справедливо оценивать уровень российского чемпионата. Сейчас нидерландец находится в расположении сборной.

    «Я вернулся в Россию, чтобы не сидеть в запасе «Аякса». Мое возвращение в «Спартак» было выгодно обеим сторонам. Я играю в каждой встрече, забиваю голы. «Спартак» – особенный клуб для меня. Я словно вернулся домой и чуть ли не стал русским.

    Главный тренер Нидерландов Франк де Бур знает об уровне российского футбола, не нужно его недооценивать», – сказал Промес.

    • В прошлом сезоне РПЛ Промес провел 11 матчей, забил 3 гола, сделал 3 результативные передачи.
    • Промес выигрывал чемпионат России.
    • На следующей неделе Нидерланды стартуют на Евро-2020 встречей против Украины.

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    Источник: AD

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    04.06.2021 22:51
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