Арбитр Васильев: «Впервые слышу о пожизненном отстранении»

Футбольный судья Станислав Васильев отреагировал на информацию, что его пожизненно отстранят от работы на матчах РПЛ.
«Впервые слышу о пожизненном отстранении, со мной никто не связывался по этому поводу. Что же, буду один на один со своими мыслями, не сыпьте соль на рану», – сказал рефери.
- Васильев был отстранен месяц назад из-за грубой ошибки в игре «Ротор» – «Ахмат» (1:0).
- Он ошибочно не назначил пенальти в ворота волгоградцев.
- Сообщалось, что арбитру предложат пройти тестирование на полиграфе.
Источник: Sport24