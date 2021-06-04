Арбитр Васильев: «Впервые слышу о пожизненном отстранении»

Футбольный судья Станислав Васильев отреагировал на информацию, что его пожизненно отстранят от работы на матчах РПЛ.

«Впервые слышу о пожизненном отстранении, со мной никто не связывался по этому поводу. Что же, буду один на один со своими мыслями, не сыпьте соль на рану», – сказал рефери.