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    Товарищеские матчи. Дания обменялась голами с Германией, Франция разгромила Уэльс, Англия победила Австрию

    Соперник сборной России по группе Евро-2020 Дания не справилась со сборной Германии. У датчан забил форвард «Лейпцига» Юссуф Поульсен. Голевой пас сделал Кристиан Эриксен.

    Томас Мюллер провел 101-й матч за сборную Германии при главном тренере Йоахиме Леве. Это рекорд (столько же у Тони Крооса).

    Уэльс выиграл только один матч у сборной Франции из шести последних. Было это в 1982 году.

    Форвард французов Килиан Мбаппе опередил по голам за сборную Франка Рибери (17 против 16).

    Букайо Сака забил дебютный гол за сборную Англии.

    Это был второй матч сборной Англии в Мидлсбро. Первый был в 2003 году, когда англичане победили на «Риверсайде» Словакию (2:1). В игре 18-летней давности принял участие нынешний главный тренер Англии Гарет Саутгейт.

    Товарищеские матчи

    Англия – Австрия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сака, 57.

    Германия – Дания – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Нойхаус, 48; 1:1 – Поульсен, 71.

    Франция – Уэльс – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 35; 2:0 – Гризманн, 48; 3:0 – Дембеле, 79.

    Удаления: нет – Уильямс, 26.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2021 23:56
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