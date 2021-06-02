Товарищеские матчи. Дания обменялась голами с Германией, Франция разгромила Уэльс, Англия победила Австрию

Соперник сборной России по группе Евро-2020 Дания не справилась со сборной Германии. У датчан забил форвард «Лейпцига» Юссуф Поульсен. Голевой пас сделал Кристиан Эриксен.
Томас Мюллер провел 101-й матч за сборную Германии при главном тренере Йоахиме Леве. Это рекорд (столько же у Тони Крооса).
Уэльс выиграл только один матч у сборной Франции из шести последних. Было это в 1982 году.
Форвард французов Килиан Мбаппе опередил по голам за сборную Франка Рибери (17 против 16).
Букайо Сака забил дебютный гол за сборную Англии.
Это был второй матч сборной Англии в Мидлсбро. Первый был в 2003 году, когда англичане победили на «Риверсайде» Словакию (2:1). В игре 18-летней давности принял участие нынешний главный тренер Англии Гарет Саутгейт.
Товарищеские матчи
Гол: 1:0 – Сака, 57.
Голы: 1:0 – Нойхаус, 48; 1:1 – Поульсен, 71.
Голы: 1:0 – Мбаппе, 35; 2:0 – Гризманн, 48; 3:0 – Дембеле, 79.
Удаления: нет – Уильямс, 26.