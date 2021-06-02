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Англия - Австрия

02.06.2021, Среда, 22:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: Матч! Футбол 1 Товарищеские матчи. Сборные, Июнь Англия - Австрия
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