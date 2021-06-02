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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Австрия
Англия - Австрия: обзор матча 02 июня 2021
Англия
02.06.2021, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Австрия
57'
Б. Сака
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Австрия
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
88'
87'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
81'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
К. Шлагер
81'
Замена
К. Триммель
️️️️
С. Ляйнер
72'
Замена
А. Шепф
️️️️
Д. Алаба
71'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
С. Калайджич
Замена
Б. Уайт
️️️️
Д. Грилиш
71'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
66'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Райс
62'
62'
Замена
Л. Шауб
️️️️
К. Баумгартнер
62'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Лаймер
Замена
Б. Годфри
️️️️
Т. Мингс
62'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Г. Кейн
61'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Д. Лингард
61'
ГОЛ! 1:0!
Б. Сака
57'
52'
Желтая карточка
С. Ляйнер
20'
Желтая карточка
К. Шлагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
0
Бен Годфри
ЦЗ
12
Бен Уайт
ЦЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
2
Александер-Арнольд
16
Коди
15
Мингс
12
Триппьер
4
Райс
10
Беллингем
17
Грилиш
7
Лингард
7
Сака
9
Кейн
3-2-3-1-1
13
Бахман
8
Алаба
4
Хинтереггер
23
Фридль
19
Ляйнер
3
Драгович
20
Лаймер
4
Шлагер
9
Забитцер
10
Баумгартнер
9
Калайджич
15
Мингс
0
Годфри
0
Годфри
15
Мингс
17
Грилиш
12
Уайт
12
Уайт
17
Грилиш
4
Райс
17
Уорд-Проус
17
Уорд-Проус
4
Райс
9
Кейн
19
Калверт-Льюин
19
Калверт-Льюин
9
Кейн
7
Лингард
19
Уоткинс
19
Уоткинс
7
Лингард
8
Алаба
26
Шепф
26
Шепф
8
Алаба
19
Ляйнер
16
Триммель
16
Триммель
19
Ляйнер
20
Лаймер
10
Гриллич
10
Гриллич
20
Лаймер
4
Шлагер
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
4
Шлагер
10
Баумгартнер
17
Шауб
17
Шауб
10
Баумгартнер
9
Калайджич
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Калайджич
Остались в запасе
Англия
Австрия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
14
Калвин Филлипс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
14
Калвин Филлипс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
17
Джейдон Санчо
ПВ
Остались в запасе
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Англия - Австрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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