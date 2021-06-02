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Германия - Дания

02.06.2021, Среда, 22:00 мск Трансляция: Матч ТВ Товарищеские матчи. Сборные, Июнь Германия - Дания
Товарищеские матчи. Сборные 2017

6 июня, вторник 21:45 Дания 1:1 Германия
Чемпионат Европы 2012, группа B
Групповой раунд, 3 тур
17 июня, воскресенье 22:45 Дания 1:2 Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

11 августа, среда 22:30 Дания 2:2 Германия
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