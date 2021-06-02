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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Дания
Германия - Дания: обзор матча 02 июня 2021
Германия
02.06.2021, среда, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Дания
48'
Ф. Нойхаус
71'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Дания
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Л. Сане
86'
85'
Замена
А. Кристиансен
️️️️
Д. Васс
80'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Ю. Поульсен
80'
Замена
Занка
️️️️
С. Кьер
80'
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
К. Гюнтер
️️️️
Р. Госенс
79'
Замена
К. Фолланд
️️️️
С. Гнабри
79'
71'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
К. Эриксен
68'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
П. Хейбьерг
Замена
Р. Кох
️️️️
Л. Клостерманн
60'
Желтая карточка
Л. Сане
57'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нойхаус
48'
46'
Замена
К. Дольберг
️️️️
А. Сков Ольсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
10
Джамал Мусиала
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
25
Андерс Кристиансен
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
3-4-1-2-1
1
Нойер
15
Зюле
5
Хуммельс
4
Гинтер
21
Госенс
23
Джан
6
Киммих
16
Клостерманн
17
Нойхаус
19
Сане
20
Гнабри
13
Мюллер
3-1-2-2-2
1
Шмейхель
5
Меле
3
Вестергор
4
Кьер
8
Делэни
18
Васс
23
Хейбьерг
11
Сков Ольсен
10
Эриксен
20
Поульсен
9
Брейтуэйт
21
Госенс
20
Гюнтер
20
Гюнтер
21
Госенс
16
Клостерманн
3
Кох
3
Кох
16
Клостерманн
19
Сане
18
Хофманн
18
Хофманн
19
Сане
20
Гнабри
9
Фолланд
9
Фолланд
20
Гнабри
4
Кьер
13
Занка
13
Занка
4
Кьер
9
Брейтуэйт
26
Бойлесен
26
Бойлесен
9
Брейтуэйт
23
Хейбьерг
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
23
Хейбьерг
18
Васс
25
Кристиансен
25
Кристиансен
18
Васс
20
Поульсен
14
Дамсгор
14
Дамсгор
20
Поульсен
11
Сков Ольсен
12
Дольберг
12
Дольберг
11
Сков Ольсен
Остались в запасе
Германия
Дания
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
10
Джамал Мусиала
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
19
Йонас Винд
ЦФ
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
24
Роберт Сков
ПВ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
10
Джамал Мусиала
АП
Остались в запасе
19
Йонас Винд
ЦФ
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
24
Роберт Сков
ПВ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Германия - Дания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
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Дания
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