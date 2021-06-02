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Франция - Уэльс

02.06.2021, Среда, 22:05 мск Трансляция: Матч! Футбол 2 Товарищеские матчи. Сборные, Июнь Франция - Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные 2017

10 ноября, пятница 23:00 Франция 2:0 Уэльс
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