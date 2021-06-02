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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Уэльс
Франция - Уэльс: обзор матча 02 июня 2021
Франция
02.06.2021, среда, 22:05
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Уэльс
35'
К. Мбаппе
48'
А. Гризманн
79'
У. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Уэльс
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
А. Гризманн
84'
83'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Моррел
ГОЛ! 3:0!
У. Дембеле
79'
Желтая карточка
Р. Варан
76'
Замена
У. Дембеле
️️️️
К. Мбаппе
73'
72'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Д. Джеймс
Замена
М. Сиссоко
️️️️
К. Толиссо
64'
Замена
К. Коман
️️️️
П. Погба
63'
60'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Х. Уилсон
60'
Замена
Д. Левитт
️️️️
Д. Аллен
60'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
К. Мефам
59'
Замена
К. Мур
️️️️
Г. Бэйл
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Мбаппе
48'
Замена
Л. Динь
️️️️
Л. Эрнандес
46'
Замена
Ж. Кунде
️️️️
Б. Павар
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
35'
Пенальти не реализован!
К. Бензема
27'
26'
Красная карточка
Н. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
12
Корентен Толиссо
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Франция
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
4-3-3
1
Льорис
21
Эрнандес
4
Варан
3
Кимпембе
15
Павар
12
Толиссо
6
Погба
14
Рабьо
10
Мбаппе
19
Бензема
7
Гризманн
3-2-1-3
12
Уорд
6
Родон
2
Гантер
2
Мефам
3
Уильямс
16
Моррел
7
Аллен
11
Бэйл
8
Уилсон
20
Джеймс
21
Эрнандес
3
Динь
3
Динь
21
Эрнандес
15
Павар
5
Кунде
5
Кунде
15
Павар
12
Толиссо
17
Сиссоко
17
Сиссоко
12
Толиссо
6
Погба
7
Коман
7
Коман
6
Погба
10
Мбаппе
7
Дембеле
7
Дембеле
10
Мбаппе
7
Гризманн
22
Бен-Йеддер
22
Бен-Йеддер
7
Гризманн
7
Аллен
23
Левитт
23
Левитт
7
Аллен
20
Джеймс
7
Брукс
7
Брукс
20
Джеймс
2
Мефам
4
Дэвис
4
Дэвис
2
Мефам
8
Уилсон
10
Рэмзи
10
Рэмзи
8
Уилсон
16
Моррел
17
Колуилл
17
Колуилл
16
Моррел
11
Бэйл
13
Мур
13
Мур
11
Бэйл
Остались в запасе
Франция
Уэльс
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
5
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
5
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
Остались в запасе
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча Франция - Уэльс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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