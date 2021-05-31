Черчесов – о 38-м месте сборной России в рейтинге ФИФА: «Мы этого заслуживаем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к позиции команды в рейтинге ФИФА.
Согласно последней версии, россияне занимают 38-е место.
«Понятно, что это чисто информативно. Мы были и на более низких позициях. Понятно, что нам хочется быть выше в этом рейтинге. Сегодня мы там, значит, мы этого заслуживаем.
Каждый спортсмен хочет быть лучше. Так же и мы. Слава богу, у нас есть шанс, чтобы улучшить свои позиции», – сказал Черчесов.
- На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Сейчас команда готовится к турниру в Австрии.
- Перед континентальным первенством будут проведены товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).
Источник: Sport24