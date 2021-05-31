Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Черчесов – о 38-м месте сборной России в рейтинге ФИФА: «Мы этого заслуживаем»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к позиции команды в рейтинге ФИФА.

    Согласно последней версии, россияне занимают 38-е место.

    «Понятно, что это чисто информативно. Мы были и на более низких позициях. Понятно, что нам хочется быть выше в этом рейтинге. Сегодня мы там, значит, мы этого заслуживаем.

    Каждый спортсмен хочет быть лучше. Так же и мы. Слава богу, у нас есть шанс, чтобы улучшить свои позиции», – сказал Черчесов.

    • На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Сейчас команда готовится к турниру в Австрии.
    • Перед континентальным первенством будут проведены товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4113

      solodealer 25 минут назад

      Заслужили 38-е место???
      Уволься ты уже, как честный человек")))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85940
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru