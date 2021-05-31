Черчесов – о 38-м месте сборной России в рейтинге ФИФА: «Мы этого заслуживаем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к позиции команды в рейтинге ФИФА.

Согласно последней версии, россияне занимают 38-е место.

«Понятно, что это чисто информативно. Мы были и на более низких позициях. Понятно, что нам хочется быть выше в этом рейтинге. Сегодня мы там, значит, мы этого заслуживаем.

Каждый спортсмен хочет быть лучше. Так же и мы. Слава богу, у нас есть шанс, чтобы улучшить свои позиции», – сказал Черчесов.