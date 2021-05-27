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    Ари: «В «Краснодаре» ходили слухи, что какие-то решения принимает не сам Мусаев»

    Бывший нападающий «Краснодара» Ари ответил на вопросы о работе экс-тренера команды Мурада Мусаева.

    – Понимаешь, почему для «Краснодара» сезон сложился настолько плохо?

    – Чтобы изменить результат, нужно менять многое внутри. Результат – это работа не только 11 футболистов, но и всего клуба. Проблемы нужно решать совместно.

    – Мусаев действительно потерял контроль над командой?

    – Я так не думаю. Есть футболисты, с которыми сложно работать. Не только в «Краснодаре». Как в прессе, так и в команде ходили слухи о том, что какие-то решения принимает не сам Мусаев. Они негативно сказывались на взаимоотношения в команде.

    – Ты в это веришь?

    – Верю только в то, что вижу своими глазами. По этому поводу никого не могу обвинять и не буду продолжать эти слухи.

    У меня в жизни были ситуации, когда нужно было расти, как игроку. Мусаев мне с этим помог. Если бы все игроки думали так же, все могло бы сложиться иначе. Мусаев помог «Краснодару» много добиться.

    • «Краснодар» финишировал в РПЛ на 10-м месте.
    • Мусаев покинул пост главного тренера в начале апреля.

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    Источник: Sport24

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