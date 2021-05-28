Ари: «В «Краснодаре» ходили слухи, что какие-то решения принимает не сам Мусаев»

Бывший нападающий «Краснодара» Ари ответил на вопросы о работе экс-тренера команды Мурада Мусаева.

– Понимаешь, почему для «Краснодара» сезон сложился настолько плохо?

– Чтобы изменить результат, нужно менять многое внутри. Результат – это работа не только 11 футболистов, но и всего клуба. Проблемы нужно решать совместно.

– Мусаев действительно потерял контроль над командой?

– Я так не думаю. Есть футболисты, с которыми сложно работать. Не только в «Краснодаре». Как в прессе, так и в команде ходили слухи о том, что какие-то решения принимает не сам Мусаев. Они негативно сказывались на взаимоотношения в команде.

– Ты в это веришь?

– Верю только в то, что вижу своими глазами. По этому поводу никого не могу обвинять и не буду продолжать эти слухи.

У меня в жизни были ситуации, когда нужно было расти, как игроку. Мусаев мне с этим помог. Если бы все игроки думали так же, все могло бы сложиться иначе. Мусаев помог «Краснодару» много добиться.

«Краснодар» финишировал в РПЛ на 10-м месте.

Мусаев покинул пост главного тренера в начале апреля.

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