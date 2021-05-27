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  • Ари – об уходе из «Краснодара»: «Гончаренко дал понять, что я не буду играть»

Ари – об уходе из «Краснодара»: «Гончаренко дал понять, что я не буду играть»

27 мая 2021, 22:23
6

Бывший нападающий «Краснодара» Ари ответил на вопросы о своем уходе из клуба.

– Если коротко: почему уходишь из «Краснодара»?

– Это вопрос к руководству клуба. Сам я не спрашивал, почему так сложилось. Хотел бы остаться, но спасибо «Краснодару» и за эти годы совместной работы.

– Обидно, что не предложили новый контракт?

У меня не осталось обид на руководство клуба. Расстроило только, что в последних матчах не было достаточно игровой практики, хотя был готов помогать команде. Хотел быть частью этих последних игр.

Расстроила заключительная игра с «Сочи». Она была для меня прощальной, но я вышел лишь на 89-й минуте. Хотелось бы сыграть больше. Команда проиграла. Было неприятно.

– Какие впечатления от работы с Гончаренко?

Он дал понять, что я не буду играть. С первого матча я понял, что не получу достаточного игрового времени. Но он тренер, а я – профессиональный футболист. Я не задавал никаких вопросов – просто выполнял свою часть работы, как с этим тренером, так и с любым другим.

Когда команда проигрывала, надеялся получить шанс, чтобы помочь. Но шанса не было, дали возможность поиграть всего пять минут. Тем не менее я счастлив, что у меня была возможность попрощаться с командой и лично с Галицким.

Сергей Николаевич позвонил по видеосвязи, как всегда, был вежлив и тактичен. Он знает обо всей проделанной мной работе. Сказал, что в памяти навсегда останется то большое количество голов, которые я забил за команду. Пожелал удачи и добавил, что двери «Краснодара» всегда для меня открыты в любом качестве. Для меня этого разговора было достаточно, чтобы не осталось обид.

Благодарен болельщикам и лично Галицкому за те возможности, которые у меня были в период совместной работы. Сергей Николаевич – пример для меня. Хочу поблагодарить и Владимира Хашига (гендиректор «Краснодара» – примечание «Бомбардира»), а также других сотрудников клуба.

  • Ари покинул «Краснодар» на правах свободного агента.
  • 35-летний форвард выступал за российский клуб с 2013 года.
  • В минувшем сезоне в его активе 2 гола в 13 матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Ари Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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Вомбат
1622147451
В следующем сезоне Краснодар снова начнет играть. Ганчаренко такого бардака, как допустил Мусаев, не допустит. Ну а Ари превратился в пешехода, и ему действительно настала пора завершать карьеру.
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Hektor 84
1622154061
Тебя еще пару сезонов назад надо было гнать.
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sobaka120982
1622175581
Думаю бесплатно можно и подписать нам. Дзага тоже не молодой но на один тайм он зверь
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vladimir-7
1622178377
Ари, за твой уход Федун водки выпил, а то ты им постоянно отгружал, играя в Краснодаре.
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zigbert
1622225196
Пора уже заканчивать. Свои лучшие годы трудно вернуть. Гончаренко прав- балласт команде не нужен.
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