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    Ари – об уходе из «Краснодара»: «Гончаренко дал понять, что я не буду играть»

    Бывший нападающий «Краснодара» Ари ответил на вопросы о своем уходе из клуба.

    – Если коротко: почему уходишь из «Краснодара»?

    – Это вопрос к руководству клуба. Сам я не спрашивал, почему так сложилось. Хотел бы остаться, но спасибо «Краснодару» и за эти годы совместной работы.

    – Обидно, что не предложили новый контракт?

    У меня не осталось обид на руководство клуба. Расстроило только, что в последних матчах не было достаточно игровой практики, хотя был готов помогать команде. Хотел быть частью этих последних игр.

    Расстроила заключительная игра с «Сочи». Она была для меня прощальной, но я вышел лишь на 89-й минуте. Хотелось бы сыграть больше. Команда проиграла. Было неприятно.

    – Какие впечатления от работы с Гончаренко?

    Он дал понять, что я не буду играть. С первого матча я понял, что не получу достаточного игрового времени. Но он тренер, а я – профессиональный футболист. Я не задавал никаких вопросов – просто выполнял свою часть работы, как с этим тренером, так и с любым другим.

    Когда команда проигрывала, надеялся получить шанс, чтобы помочь. Но шанса не было, дали возможность поиграть всего пять минут. Тем не менее я счастлив, что у меня была возможность попрощаться с командой и лично с Галицким.

    Сергей Николаевич позвонил по видеосвязи, как всегда, был вежлив и тактичен. Он знает обо всей проделанной мной работе. Сказал, что в памяти навсегда останется то большое количество голов, которые я забил за команду. Пожелал удачи и добавил, что двери «Краснодара» всегда для меня открыты в любом качестве. Для меня этого разговора было достаточно, чтобы не осталось обид.

    Благодарен болельщикам и лично Галицкому за те возможности, которые у меня были в период совместной работы. Сергей Николаевич – пример для меня. Хочу поблагодарить и Владимира Хашига (гендиректор «Краснодара» – примечание «Бомбардира»), а также других сотрудников клуба.

    • Ари покинул «Краснодар» на правах свободного агента.
    • 35-летний форвард выступал за российский клуб с 2013 года.
    • В минувшем сезоне в его активе 2 гола в 13 матчах.

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    Источник: Sport24

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