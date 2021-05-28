Главные новости дня. Зидан покинул «Реал», Хакшабанович стал игроком «Рубина»

Мальдини сообщил об уходе Доннаруммы из «Милана». Ему на замену купили вратаря «Лилля» Мэйньяна

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Хакшабанович – новый игрок «Рубина»

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Матч молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива» закончился массовой дракой. Опубликовано видео инцидента

Определились все возможные соперники «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов

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Роналду сообщил партнерам по «Ювентусу» о намерении покинуть клуб. Его могут обменять на Погба