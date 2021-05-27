Вратарь «Лилля» Мэйньян перешел в «Милан»

«Милан» объявил о трансфере вратаря «Лилля» Майка Мэйньяна.

Соглашение 25-летнего француза с итальянским клубом рассчитано до лета 2026 года. Мэйньян будет играть за «Милан» под 16-м номером.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что голкипер обойдется миланцам в 13 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться до 15 миллионов.