Вратарь «Лилля» Мэйньян перешел в «Милан»

«Милан» объявил о трансфере вратаря «Лилля» Майка Мэйньяна.
Соглашение 25-летнего француза с итальянским клубом рассчитано до лета 2026 года. Мэйньян будет играть за «Милан» под 16-м номером.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что голкипер обойдется миланцам в 13 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться до 15 миллионов.
- Мэйньян провел 48 матчей в минувшем сезоне, пропустил 38 мячей.
- Он заменит в «Милане» Джанлуиджи Доннарумму, который станет свободным агентом.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: официальный сайт «Милана»