Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Вратарь «Лилля» Мэйньян перешел в «Милан»

    «Милан» объявил о трансфере вратаря «Лилля» Майка Мэйньяна.

    Соглашение 25-летнего француза с итальянским клубом рассчитано до лета 2026 года. Мэйньян будет играть за «Милан» под 16-м номером.

    Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что голкипер обойдется миланцам в 13 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться до 15 миллионов.

    • Мэйньян провел 48 матчей в минувшем сезоне, пропустил 38 мячей.
    • Он заменит в «Милане» Джанлуиджи Доннарумму, который станет свободным агентом.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Милана»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      Юра мы всеPro 1 час назад

      Мутного Дона Раму давно пора списывать, слишком много запросов.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85858
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru