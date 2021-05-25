Журналист Романо: «Милан» заплатит 13 миллионов за Мэйньяна. Доннарумма должен стать свободным агентом в июне

«Милан» близок к завершению сделки по переходу вратаря «Лилля» Майка Мэйньяна.
По информации журналиста Фабрицио Романо, 25-летний француз уже прилетел в Милан для подписания контракта с клубом до июня 2026 года. В ближайшее время он должен пройти медобследование.
«Милан» заплатит за Мэйньяна 13 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться до 15 миллионов..
Сообщается, что основной вратарь «Милана» в сезоне-2020/21 Джанлуиджи Доннарумма до сих пор не продлил контракт с клубом. Он должен стать свободным агентом через 36 дней.
- Доннарумма пропустил 54 мяча в 48 матчах этого сезона.
- Мэйньян провел 48 матчей в минувшем сезоне, пропустил 38 мячей.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо