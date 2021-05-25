Журналист Романо: «Милан» заплатит 13 миллионов за Мэйньяна. Доннарумма должен стать свободным агентом в июне

«Милан» близок к завершению сделки по переходу вратаря «Лилля» Майка Мэйньяна.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 25-летний француз уже прилетел в Милан для подписания контракта с клубом до июня 2026 года. В ближайшее время он должен пройти медобследование.

«Милан» заплатит за Мэйньяна 13 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться до 15 миллионов..

Сообщается, что основной вратарь «Милана» в сезоне-2020/21 Джанлуиджи Доннарумма до сих пор не продлил контракт с клубом. Он должен стать свободным агентом через 36 дней.