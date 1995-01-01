Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Журналист Романо: «Милан» заплатит 13 миллионов за Мэйньяна. Доннарумма должен стать свободным агентом в июне

    «Милан» близок к завершению сделки по переходу вратаря «Лилля» Майка Мэйньяна.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 25-летний француз уже прилетел в Милан для подписания контракта с клубом до июня 2026 года. В ближайшее время он должен пройти медобследование.

    «Милан» заплатит за Мэйньяна 13 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться до 15 миллионов..

    Сообщается, что основной вратарь «Милана» в сезоне-2020/21 Джанлуиджи Доннарумма до сих пор не продлил контракт с клубом. Он должен стать свободным агентом через 36 дней.

    • Доннарумма пропустил 54 мяча в 48 матчах этого сезона.
    • Мэйньян провел 48 матчей в минувшем сезоне, пропустил 38 мячей.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:58
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85817
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru