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⚡ «Реал» объявил об уходе Зидана

27 мая 2021, 13:14
13

«Реал» объявил об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера клуба.

Сотрудничество было прекращено по инициативе 48-летнего француза. Зидан тренировал мадридский клуб два последних сезона, а также с 2016 по 2018-й год.

«Реал» под его руководством три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.

  • Мадридцы финишировали на 2-м месте в Примере.
  • Из Лиги чемпионов команда вылетела на стадии 1/2 финала.
  • Ожидается, что Зидана в «Реале» сменит Массимилиано Аллегри.

Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (13)
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ilichkadr
1622110792
Всё верно. Чемпионства нет, ЛЧ просрали. Самолюбие француза сработало. Поступок достойный уважения.
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spam2009
1622111127
Зидан в Интер, Конте в Реал
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OBOLEV
1622111604
Сложно это принять, так как Зидан при всех проблемах , игрой травмами и пт стал больше чем просто тренер .
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jengais
1622111701
Либо Зидан будет ждать пока в Реале поднимут и развят молодежь и возьмут скорее всего Мбаппе через год бесплатно и тогда он вернеется. Либо варинат если он возглавит свой бывший клуб Юве, как он вроде сам когда то говорил, хороший вызов и интересно посмотреть.
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Октавиус
1622113839
Очень жаль. Лучше тренера сейчас точно не найдём(
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Aldo.CSKA
1622115723
Очень грустно за Реал(( Но может есть надежда, что он придет с Ювентус. Потому что Пирло это просто финиш
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Psih86
1622121846
Всё, скоро Реал будет биться за выживание. Зидан умный понимает это. У клуба денег нет, миллиардные долги. В ЛЧ уже конкурировать не могут, пол состава надо менять. Не известно вообще какое наказание будет за Супер лигу. Всё, хана супер клубу!!!
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Garrincha58
1622124259
может в ПСЖ заманят
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_Kesh_Suntar_
1622128849
"Зинедин Зидан" уже понял что этом "клубе" ловить нечего! Кризис,, ******** корона! Надежда была на "Супер Лигу" !!!,,,,,,,,,,
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житель СПб
1622139035
Зидан всегда был очень эмоционален и порывист... Думаю, что и сейчас решение - импульсивное.
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