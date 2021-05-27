⚡ «Реал» объявил об уходе Зидана

«Реал» объявил об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера клуба.
Сотрудничество было прекращено по инициативе 48-летнего француза. Зидан тренировал мадридский клуб два последних сезона, а также с 2016 по 2018-й год.
«Реал» под его руководством три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.
- Мадридцы финишировали на 2-м месте в Примере.
- Из Лиги чемпионов команда вылетела на стадии 1/2 финала.
- Ожидается, что Зидана в «Реале» сменит Массимилиано Аллегри.
Источник: официальный сайт «Реала»