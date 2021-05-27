⚡ «Реал» объявил об уходе Зидана

«Реал» объявил об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера клуба.

Сотрудничество было прекращено по инициативе 48-летнего француза. Зидан тренировал мадридский клуб два последних сезона, а также с 2016 по 2018-й год.

«Реал» под его руководством три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.