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    ⚡ «Реал» объявил об уходе Зидана

    «Реал» объявил об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера клуба.

    Сотрудничество было прекращено по инициативе 48-летнего француза. Зидан тренировал мадридский клуб два последних сезона, а также с 2016 по 2018-й год.

    «Реал» под его руководством три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.

    • Мадридцы финишировали на 2-м месте в Примере.
    • Из Лиги чемпионов команда вылетела на стадии 1/2 финала.
    • Ожидается, что Зидана в «Реале» сменит Массимилиано Аллегри.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5602

      Cleaner 39 минут назад

      Зидан всегда думает только о себе. В финале ЧМ 2006, когда боднул Матерацци и отдал(променял на личное утешение) титул чемпионов мира итальянцам. Пофиг команда, что 20 человек не стали Чемпионами, главное его самолюбие на высоте. И тоже самое сейчас. Поигрался с Реалом и в сторону. Это не хорошо...

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      Рейтинг: +4283

      Fusballer > Cleaner 24 минуты назад

      Хорошо так поигрался.

      Чемпион Испании (2): 2016/17, 2019/20
      Обладатель Суперкубка Испании (2): 2017, 2019/20
      Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18
      Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2016, 2017
      Победитель Клубного чемпионата мира (2): 2016, 2017

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      Рейтинг: +5602

      Cleaner > Fusballer 13 минут назад

      И все равно бросил. Тогда на вершине, сейчас на дне(дне для Реала и по сравнению с Реалом прежним).

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      Рейтинг: +1317

      PassCSKA 1 час назад

      Очень грустно за Реал(( Но может есть надежда, что он придет с Ювентус. Потому что Пирло это просто финиш

      1
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      Рейтинг: +266

      Октавиус 1 час назад

      Очень жаль. Лучше тренера сейчас точно не найдём(

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      Рейтинг: +367

      jengais 2 часа назад

      Либо Зидан будет ждать пока в Реале поднимут и развят молодежь и возьмут скорее всего Мбаппе через год бесплатно и тогда он вернеется.
      Либо варинат если он возглавит свой бывший клуб Юве, как он вроде сам когда то говорил, хороший вызов и интересно посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +685

      OBOLEV 2 часа назад

      Сложно это принять, так как Зидан при всех проблемах , игрой травмами и пт стал больше чем просто тренер .

      3
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      Рейтинг: +1560

      spam2009 2 часа назад

      Зидан в Интер, Конте в Реал

      0
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      Рейтинг: +10667

      ilichkadr 2 часа назад

      Всё верно. Чемпионства нет, ЛЧ просрали. Самолюбие француза сработало. Поступок достойный уважения.

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