Football Espana: на следующей неделе Аллегри сменит Зидана в «Реале»

да состав обновлять надо а не тренера. Зидан как тренер не зашел, хотя титулы есть, спору нет. Игры нет. Аллегри мне также не нравится, но посмотрим. После анчелотти у реала только зидан и был тренером, остальные дно
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри возглавит мадридский «Реал».
Как сообщает Football Espana со ссылкой на El Partidazo de COPE, клуб объявит о смене тренера на следующей неделе.
Таким образом, Зинедин Зидан покинет свой пост, несмотря на контракт, рассчитанный еще на один сезон.
- Аллегри покинул «Ювентус» летом 2019 года и с тех пор остается без работы.
- «Реал» финишировал на 2-м месте в Примере и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала.