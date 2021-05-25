Football Espana: на следующей неделе Аллегри сменит Зидана в «Реале»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри возглавит мадридский «Реал».

Как сообщает Football Espana со ссылкой на El Partidazo de COPE, клуб объявит о смене тренера на следующей неделе.

Таким образом, Зинедин Зидан покинет свой пост, несмотря на контракт, рассчитанный еще на один сезон.