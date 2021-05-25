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    Football Espana: на следующей неделе Аллегри сменит Зидана в «Реале»

    Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри возглавит мадридский «Реал».

    Как сообщает Football Espana со ссылкой на El Partidazo de COPE, клуб объявит о смене тренера на следующей неделе.

    Таким образом, Зинедин Зидан покинет свой пост, несмотря на контракт, рассчитанный еще на один сезон.

    • Аллегри покинул «Ювентус» летом 2019 года и с тех пор остается без работы.
    • «Реал» финишировал на 2-м месте в Примере и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала.

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    Источник: Football Espana

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10853

      DeStar 1 час назад

      да состав обновлять надо а не тренера. Зидан как тренер не зашел, хотя титулы есть, спору нет. Игры нет. Аллегри мне также не нравится, но посмотрим. После анчелотти у реала только зидан и был тренером, остальные дно

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      Рейтинг: +449

      Hala Madrid > DeStar 1 час назад

      Да там были то Лопетеги и Солари, вообще не топовые тренеры, к тому же не умеющие командовать звёздами. Зидан возможно устал, его можно понять, столько травм, плюс полный провал на трансферном рынке.

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