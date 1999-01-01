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    Football Italia: Роналду сообщил партнерам по «Ювентусу» о намерении покинуть клуб

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду собирается сменить команду во время летнего трансферного окна.

    Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero, о намерении уйти португалец рассказал своим одноклубникам.

    Ранее стало известно, что 36-летний форвард может вернуться в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Поля Погба.

    • В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
    • Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2732

      FENIX-SL 44 минуты назад

      если будет обмен на погба
      то это забавно)
      понятно что роналду еще в физической форме 25 летнего парня
      но это смех)

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