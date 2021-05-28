Football Italia: Роналду сообщил партнерам по «Ювентусу» о намерении покинуть клуб

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду собирается сменить команду во время летнего трансферного окна.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero, о намерении уйти португалец рассказал своим одноклубникам.
Ранее стало известно, что 36-летний форвард может вернуться в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Поля Погба.
- В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
- Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
Источник: Football Italia