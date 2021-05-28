Football Italia: Роналду сообщил партнерам по «Ювентусу» о намерении покинуть клуб

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду собирается сменить команду во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero, о намерении уйти португалец рассказал своим одноклубникам.

Ранее стало известно, что 36-летний форвард может вернуться в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Поля Погба.