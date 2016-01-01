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    Определились все возможные соперники «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов

    Пресс-служба «Спартака» назвала команды, которые могут попасться столичному клубу в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    «Спартак» встретится с одной из следующих команд: «Монако», «Бенфика», «Галатасарай», «Селтик», «Рапид» и «Мидтьюлланд».

    • Жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЧ пройдет 19 июля.
    • Первый матч состоится 3 или 4 августа, ответный – 10 августа.
    • Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов от России вышел «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии49
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      Рейтинг: +5569

      Томик 31 минуту назад

      Вчера один известный в узких кругах тренеришка взял да и выиграл у одного из многолетних лидеров АПЛ. Давайте обсудим кому может проиграть "Спартак"... Ведь никто не проигрывает кроме него.

      0
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      Рейтинг: +11015

      paracetamol 34 минуты назад

      Жаль Санкт-Галлена нет!

      2
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      Рейтинг: +5569

      Томик 38 минут назад

      Лишь бы не Мидтьюлланд. Обыграешь и не заметят. А не пройдёшь - в коллекцию к АЕКу и Санкт Галлену для бездомных коников.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17831

      vladimir-7 > Томик 20 минут назад

      Сразу первые три команды из этого списка соперников.

      1
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      Рейтинг: +3102

      _Marqella_ 40 минут назад

      Рапид будет

      0
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      Рейтинг: +2506

      Бухбух 47 минут назад

      Спартак - самый желанный соперник для любого из этих клубов.

      2
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      Рейтинг: +4561

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      российским командам не по зубам практически любой соперник,как показал последний евросезон....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2212

      swot1205 1 час назад

      надеюсь в этот раз не обосремся

      3
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      Рейтинг: +1594

      B.G. > swot1205 1 час назад

      С кем именно из этих команд? Огласите, пожалуйста, весь список ))

      0
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      Рейтинг: +26466

      VVM1964 > B.G. 59 минут назад

      19 июля огласят .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2212

      swot1205 > B.G. 42 минуты назад

      как не прискорбно прозвучит, но нас может вынести кто угодно и даже более слабая команда, не представленная в списке..Это Спартак....

      0
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      Рейтинг: +1594

      B.G. > swot1205 14 минут назад

      ....я про это и говорю))))

      1
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      Рейтинг: +1951

      FRZZ 1 час назад

      Теперь сиди и думай, кого может пройти Спартак....

      4
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    • ...
      Рейтинг: +513

      SuperNils 1 час назад

      Сейчас начнётся бред "этих надо проходить, а этих сложно, но можно", а на самом деле будет, как всегда уже много лет: не пройдёт Спартак никого. Хватит уже чушь писать.

      5
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      Рейтинг: +26466

      VVM1964 > SuperNils 1 час назад

      Тьфу тьфу тьфу , чтоб тебя ... (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Юра мы всеPro 1 час назад

      Скажу так, как это не печально, на сегодняшний день, на этом уровне, Спартак самый удачный исход жеребьевки, для любого из соперников.

      6
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      ...
      Рейтинг: +26466

      VVM1964 > Юра мы всеPro 1 час назад

      Цыплят по осени считают )

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