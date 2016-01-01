Определились все возможные соперники «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов

Вчера один известный в узких кругах тренеришка взял да и выиграл у одного из многолетних лидеров АПЛ. Давайте обсудим кому может проиграть "Спартак"... Ведь никто не проигрывает кроме него.
Пресс-служба «Спартака» назвала команды, которые могут попасться столичному клубу в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Спартак» встретится с одной из следующих команд: «Монако», «Бенфика», «Галатасарай», «Селтик», «Рапид» и «Мидтьюлланд».
- Жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЧ пройдет 19 июля.
- Первый матч состоится 3 или 4 августа, ответный – 10 августа.
- Напрямую в групповой этап Лиги чемпионов от России вышел «Зенит».