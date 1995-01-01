Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Мальдини сообщил об уходе Доннаруммы из «Милана»

    Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что вратарь Джанлуиджи Доннарумма покинет команду.

    «Думаю, мы должны поблагодарить всех игроков, которые внесли свой вклад в этот невероятный сезон. Джиджио был лидером и зачастую капитаном команды. Люди плохо представляют, что значит быть профессиональным футболистом, который всегда должен быть готов к смене клуба.

    Понимаю, что с такими трансферами сложно согласиться. Но сейчас трудно найти игроков, которые всю карьеру проводят в одном клубе. Просто давайте уважать людей, которые многое дали «Милану». Джиджио всегда уважительно относился к нам.

    Наши пути расходятся, и я могу только пожелать ему всего наилучшего», – сказал Мальдини.

    • Доннарумма – воспитанник «Милана».
    • Он дебютировал за первую команду в октябре 2015 года.
    • С тех пор голкипер провел 251 матч и пропустил 265 голов.
    • В конце июня футболист станет свободным агентом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:42
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1728

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Будем посмотреть, кто го возьмет на ту зп, которую он желает. Да и воротчик он не прям, чтоб выдающийся был )

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85858
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru