Мальдини сообщил об уходе Доннаруммы из «Милана»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что вратарь Джанлуиджи Доннарумма покинет команду.

«Думаю, мы должны поблагодарить всех игроков, которые внесли свой вклад в этот невероятный сезон. Джиджио был лидером и зачастую капитаном команды. Люди плохо представляют, что значит быть профессиональным футболистом, который всегда должен быть готов к смене клуба.

Понимаю, что с такими трансферами сложно согласиться. Но сейчас трудно найти игроков, которые всю карьеру проводят в одном клубе. Просто давайте уважать людей, которые многое дали «Милану». Джиджио всегда уважительно относился к нам.

Наши пути расходятся, и я могу только пожелать ему всего наилучшего», – сказал Мальдини.