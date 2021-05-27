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Мальдини сообщил об уходе Доннаруммы из «Милана»

27 мая 2021, 09:42
3

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что вратарь Джанлуиджи Доннарумма покинет команду.

«Думаю, мы должны поблагодарить всех игроков, которые внесли свой вклад в этот невероятный сезон. Джиджио был лидером и зачастую капитаном команды. Люди плохо представляют, что значит быть профессиональным футболистом, который всегда должен быть готов к смене клуба.

Понимаю, что с такими трансферами сложно согласиться. Но сейчас трудно найти игроков, которые всю карьеру проводят в одном клубе. Просто давайте уважать людей, которые многое дали «Милану». Джиджио всегда уважительно относился к нам.

Наши пути расходятся, и я могу только пожелать ему всего наилучшего», – сказал Мальдини.

  • Доннарумма – воспитанник «Милана».
  • Он дебютировал за первую команду в октябре 2015 года.
  • С тех пор голкипер провел 251 матч и пропустил 265 голов.
  • В конце июня футболист станет свободным агентом.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Мальдини Паоло Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (3)
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LOKOfanatik19
1622098484
Будем посмотреть, кто го возьмет на ту зп, которую он желает. Да и воротчик он не прям, чтоб выдающийся был )
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Cules2013
1622122554
Как бы итальянец ещё много раз не пожалел об уходе из Милана. Там с ним носились, как курица с яйцом, ибо свой воспитанник. И в сборной ценили. А сейчас уйдёт "на чужбину", чем-то не понравится тренеру, и присядет на лавочку, и никто его капризы (а точнее его агента) слушать не будет.
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zigbert
1622123454
Видимо Мальдини надоело его уговаривать. Конечно Милан утратил былую силу и титулов придется ждать не известно сколько. С другой стороны попав в какой нибудь топ-клуб, придется столкнуться с конкуренцией.
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