Мальдини сообщил об уходе Доннаруммы из «Милана»

Будем посмотреть, кто го возьмет на ту зп, которую он желает. Да и воротчик он не прям, чтоб выдающийся был )
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что вратарь Джанлуиджи Доннарумма покинет команду.
«Думаю, мы должны поблагодарить всех игроков, которые внесли свой вклад в этот невероятный сезон. Джиджио был лидером и зачастую капитаном команды. Люди плохо представляют, что значит быть профессиональным футболистом, который всегда должен быть готов к смене клуба.
Понимаю, что с такими трансферами сложно согласиться. Но сейчас трудно найти игроков, которые всю карьеру проводят в одном клубе. Просто давайте уважать людей, которые многое дали «Милану». Джиджио всегда уважительно относился к нам.
Наши пути расходятся, и я могу только пожелать ему всего наилучшего», – сказал Мальдини.
- Доннарумма – воспитанник «Милана».
- Он дебютировал за первую команду в октябре 2015 года.
- С тех пор голкипер провел 251 матч и пропустил 265 голов.
- В конце июня футболист станет свободным агентом.