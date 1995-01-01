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    «Бизнес Online»: «Рубин» продаст Хвичу не менее чем за 20 миллионов, вероятность его ухода – 95%

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к уходу из клуба, пишет «Бизнес Online».

    По информации источника, 20-летний футболист покинет казанскую команду с вероятностью в 95 процентов.

    «Рубин» рассчитывает заработать на продаже грузина не менее 20 миллионов евро. Интерес к нему проявляют порядка шести европейских клубов.

    • Хвича в минувшем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +22734

      silver29 1 час назад

      У пацаненка завышенная самооценка, понятно что родственники воду мутят, но там политики больше. Вот не понимаю вся эта националистическая шушера играет в России в надежде, что их заметят в Европе, только им невдомек, что 20 летнего в АПЛ будут гонять как барана по склону гор, и что он может в свои годы ? Надломится и все.

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      Рейтинг: +26446

      VVM1964 1 час назад

      Зенит купит - у них денег , что " у дурака махорки " )

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