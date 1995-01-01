«Бизнес Online»: «Рубин» продаст Хвичу не менее чем за 20 миллионов, вероятность его ухода – 95%

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к уходу из клуба, пишет «Бизнес Online».

По информации источника, 20-летний футболист покинет казанскую команду с вероятностью в 95 процентов.

«Рубин» рассчитывает заработать на продаже грузина не менее 20 миллионов евро. Интерес к нему проявляют порядка шести европейских клубов.