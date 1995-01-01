«Бизнес Online»: «Рубин» продаст Хвичу не менее чем за 20 миллионов, вероятность его ухода – 95%

У пацаненка завышенная самооценка, понятно что родственники воду мутят, но там политики больше. Вот не понимаю вся эта националистическая шушера играет в России в надежде, что их заметят в Европе, только им невдомек, что 20 летнего в АПЛ будут гонять как барана по склону гор, и что он может в свои годы ? Надломится и все.
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия близок к уходу из клуба, пишет «Бизнес Online».
По информации источника, 20-летний футболист покинет казанскую команду с вероятностью в 95 процентов.
«Рубин» рассчитывает заработать на продаже грузина не менее 20 миллионов евро. Интерес к нему проявляют порядка шести европейских клубов.
- Хвича в минувшем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.