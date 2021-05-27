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  • Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата»

Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата»

27 мая 2021, 12:30
3

«Кайрат» объявил о начале сотрудничества с бывшим главным тренером «Рубина» и «Ростова» Курбаном Бердыевым.

Он стал советником председателя наблюдательного совета казахстанского клуба.

«Опытнейший специалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.

Работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате», – говорится в официальном заявлении «Кайрата».

  • Бердыев в 2019 году ушел из «Рубина» и с тех пор оставался без работы.
  • Ранее он дважды возглавлял «Кайрат» – с 1991-го по 1993-й, а также с 1994-го по 1995-й год.

Источник: Официальный сайт «Кайрата»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Бердыев Курбан
Комментарии (3)
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ilichkadr
1622109891
"«Кайрат» Москва" В Москве появится тенге-клуб?
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Benifacto
1622114306
он все понял про наш футбол)))
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zigbert
1622125317
Теперь о тренерской карьере наверное думать не будет.
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