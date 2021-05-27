Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата»

«Кайрат» объявил о начале сотрудничества с бывшим главным тренером «Рубина» и «Ростова» Курбаном Бердыевым.
Он стал советником председателя наблюдательного совета казахстанского клуба.
«Опытнейший специалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.
Работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате», – говорится в официальном заявлении «Кайрата».
- Бердыев в 2019 году ушел из «Рубина» и с тех пор оставался без работы.
- Ранее он дважды возглавлял «Кайрат» – с 1991-го по 1993-й, а также с 1994-го по 1995-й год.
Источник: Официальный сайт «Кайрата»