Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата»

«Кайрат» объявил о начале сотрудничества с бывшим главным тренером «Рубина» и «Ростова» Курбаном Бердыевым.

Он стал советником председателя наблюдательного совета казахстанского клуба.

«Опытнейший специалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.

Работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате», – говорится в официальном заявлении «Кайрата».