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    Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата»

    «Кайрат» объявил о начале сотрудничества с бывшим главным тренером «Рубина» и «Ростова» Курбаном Бердыевым.

    Он стал советником председателя наблюдательного совета казахстанского клуба.

    «Опытнейший специалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.

    Работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате», – говорится в официальном заявлении «Кайрата».

    • Бердыев в 2019 году ушел из «Рубина» и с тех пор оставался без работы.
    • Ранее он дважды возглавлял «Кайрат» – с 1991-го по 1993-й, а также с 1994-го по 1995-й год.

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    Источник: Официальный сайт «Кайрата»

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1139

      Benifacto 1 час назад

      он все понял про наш футбол)))

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      Рейтинг: +10667

      ilichkadr 2 часа назад

      "«Кайрат» Москва"
      В Москве появится тенге-клуб?

      0
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