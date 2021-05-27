Goal: Почеттино – главная цель «Реала» после ухода Зидана

«Реал» начал поиски нового главного тренера.
По информации Goal, мадридский клуб определился с основным кандидатом на замену Зинедину Зидану, который покинул «Реал» по своей инициативе.
Главной целью клуба после ухода француза станет наставник «ПСЖ» Маурисо Почеттино. «Реал» также рассматривал вариант с назначением Массимилиано Аллегри, но он с высокой долей вероятности вернется в «Ювентус».
Помимо Почеттино в шорт-лист Флорентино Переса входит экс-тренер «Интера» Антонио Конте и бывший нападающий «Реала» Рауль. 49-летний аргентинец возглавляет список.
- «Реал» под руководством Зидана три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.
- Мадридцы финишировали на 2-м месте в Примере.
- Из Лиги чемпионов команда вылетела на стадии 1/2 финала.
Источник: Goal.com