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    Goal: Почеттино – главная цель «Реала» после ухода Зидана

    «Реал» начал поиски нового главного тренера.

    По информации Goal, мадридский клуб определился с основным кандидатом на замену Зинедину Зидану, который покинул «Реал» по своей инициативе.

    Главной целью клуба после ухода француза станет наставник «ПСЖ» Маурисо Почеттино. «Реал» также рассматривал вариант с назначением Массимилиано Аллегри, но он с высокой долей вероятности вернется в «Ювентус».

    Помимо Почеттино в шорт-лист Флорентино Переса входит экс-тренер «Интера» Антонио Конте и бывший нападающий «Реала» Рауль. 49-летний аргентинец возглавляет список.

    • «Реал» под руководством Зидана три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.
    • Мадридцы финишировали на 2-м месте в Примере.
    • Из Лиги чемпионов команда вылетела на стадии 1/2 финала.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +2483

      panmon 23 минуты назад

      Тренер который доказал, что с ПСЖ всё-таки можно проиграть всё на свете до сих пор кому-то нужен? Чушь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2728

      FENIX-SL > panmon 17 минут назад

      сколько сезонов он там провел?
      и сколько трансферов оформил?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2728

      FENIX-SL > panmon 16 минут назад

      все на свете это ЛЧ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2483

      panmon > FENIX-SL 14 минут назад

      всё на свете - это чемпионат.
      Трасферы, чтобы обыгрывать Лилль не нужны...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2728

      FENIX-SL 35 минут назад

      вот Почеттино очень знатный вариант
      давно хотел чтобы он возглавил Реал
      а относительно предложенных вариантов..он так вообще самое то
      какой нафиг скучный Конте с Аллегри и зеленый Рауль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19212

      slavutiq70 1 час назад

      Совсем хотите ПСЖ обворовать и Мбаппе вам ,,, теперь и тренер,,,

      2
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      ...
      Рейтинг: +2728

      FENIX-SL > slavutiq70 34 минуты назад

      бедный ПСЖ
      ой
      совсем не бедный
      Гвардиола там в любом случае когда нибудь окажется или Клопп
      бедняги

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7009

      САДЫЧОК 1 час назад

      Конте...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12947

      Garrincha58 1 час назад

      уберите Переса и всё будет хорошо

      1
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      ...
      Рейтинг: +2728

      FENIX-SL > Garrincha58 34 минуты назад

      Перес сделал больше хорошего клубу чем плохого
      любому клубу АПЛ надо поучиться ведению дел у него

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