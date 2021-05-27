Goal: Почеттино – главная цель «Реала» после ухода Зидана

«Реал» начал поиски нового главного тренера.

По информации Goal, мадридский клуб определился с основным кандидатом на замену Зинедину Зидану, который покинул «Реал» по своей инициативе.

Главной целью клуба после ухода француза станет наставник «ПСЖ» Маурисо Почеттино. «Реал» также рассматривал вариант с назначением Массимилиано Аллегри, но он с высокой долей вероятности вернется в «Ювентус».

Помимо Почеттино в шорт-лист Флорентино Переса входит экс-тренер «Интера» Антонио Конте и бывший нападающий «Реала» Рауль. 49-летний аргентинец возглавляет список.