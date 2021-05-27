Sky Sport: Аллегри вернется в «Ювентус». На него претендовали «Реал» и «Интер»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вернется в туринский клуб.
По информации Sky Sport, 53-летний тренер подпишет контракт с «Ювентусом» сроком на три или четыре года. Официально о назначении Аллегри будет объявлено в ближайшие 24 часа.
Аллегри сделал выбор в пользу туринского клуба, несмотря на предметный интерес от «Интера» и «Реала», которые уже объявили об уходе главных тренеров.
- Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019-й год.
- В туринском клубе он сменит Андреа Пирло.
- «Ювентус» под руководством Аллегри пять раз выигрывал чемпионат Италии и дважды выходил в финал ЛЧ.
Источник: Sky Sport