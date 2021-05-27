Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Sky Sport: Аллегри вернется в «Ювентус». На него претендовали «Реал» и «Интер»

Sky Sport: Аллегри вернется в «Ювентус». На него претендовали «Реал» и «Интер»

27 мая 2021, 13:42
3

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вернется в туринский клуб.

По информации Sky Sport, 53-летний тренер подпишет контракт с «Ювентусом» сроком на три или четыре года. Официально о назначении Аллегри будет объявлено в ближайшие 24 часа.

Аллегри сделал выбор в пользу туринского клуба, несмотря на предметный интерес от «Интера» и «Реала», которые уже объявили об уходе главных тренеров.

  • Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019-й год.
  • В туринском клубе он сменит Андреа Пирло.
  • «Ювентус» под руководством Аллегри пять раз выигрывал чемпионат Италии и дважды выходил в финал ЛЧ.

Источник: Sky Sport
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Реал Интер Аллегри Массимилиано Пирло Андреа
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aldo.CSKA
1622119266
Ну, не Зидан конечно, но Аллегри здесь свой) думаю в след году будет все гораздо лучше
Ответить
zigbert
1622122201
Скорей всего так и будет. Под его руководством команда добивалась бОльших результатов.
Ответить
Not angry fan
1622135532
При Аллегри Ювентус был топ-клубом, игра которого напоминала поступь чемпиона в тяжелом весе. Правда, в решающих матчах самого престижного турнира чемпион регулярно получал в челюсть, но, в целом, команда не давала усомниться в собственных силах и умении. Когда купили звезду-нападающего с целью выиграть, наконец, финальный бой и увезти кубок в Турин, Аллегри имел неосторожность заявить, что звезда не поможет, а, наоборот, помешает. В результате сегодня имеем то, что имеем - Аллегри отдыхает, звезда колотит голы по страшной силе, только эти голы все до жо..., не помню точно, до чего. Вижу только, что команда с такой атакой, как у неё, как и было предсказано, нивелировалась до уровня высших серядняков серии А. Интересно, как они теперь вместе будут поднимать команду на прежний уровень?
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
15
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
Вчера, 16:35
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
Вчера, 09:58
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
Вчера, 09:21
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
2
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+