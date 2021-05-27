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    Sky Sport: Аллегри вернется в «Ювентус». На него претендовали «Реал» и «Интер»

    Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вернется в туринский клуб.

    По информации Sky Sport, 53-летний тренер подпишет контракт с «Ювентусом» сроком на три или четыре года. Официально о назначении Аллегри будет объявлено в ближайшие 24 часа.

    Аллегри сделал выбор в пользу туринского клуба, несмотря на предметный интерес от «Интера» и «Реала», которые уже объявили об уходе главных тренеров.

    • Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019-й год.
    • В туринском клубе он сменит Андреа Пирло.
    • «Ювентус» под руководством Аллегри пять раз выигрывал чемпионат Италии и дважды выходил в финал ЛЧ.

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    Источник: Sky Sport

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1317

      PassCSKA 17 минут назад

      Ну, не Зидан конечно, но Аллегри здесь свой) думаю в след году будет все гораздо лучше

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      Рейтинг: +5602

      Cleaner 36 минут назад

      В Реале смена поколений и неразбериха. Интер непонятно что. Ювентус это свое для Аллегри, его там уважают.

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