Рамос – об уходе Зидана: «Обнимаю, мистер. Наслаждайтесь жизнью и семьей»

Капитан «Реала» Серхио Рамос обратился к Зинедину Зидану после объявления об уходе француза из клуба.
«ЗЗ, один и единственный. Желаю вам всего наилучшего. Вы заслужили это. Наслаждайтесь жизнью и семьей. Обнимаю, мистер. Спасибо», – написал Рамос в инстаграме.
- «Реал» под руководством Зидана три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.
- Мадридцы финишировали на 2-м месте в Примере.
- Из Лиги чемпионов команда вылетела на стадии 1/2 финала.
- Ожидается, что Зидана в «Реале» сменит Массимилиано Аллегри.
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Источник: инстаграм Серхио Рамоса