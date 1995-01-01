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    Рамос – об уходе Зидана: «Обнимаю, мистер. Наслаждайтесь жизнью и семьей»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос обратился к Зинедину Зидану после объявления об уходе француза из клуба.

    «ЗЗ, один и единственный. Желаю вам всего наилучшего. Вы заслужили это. Наслаждайтесь жизнью и семьей. Обнимаю, мистер. Спасибо», – написал Рамос в инстаграме.

    • «Реал» под руководством Зидана три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.
    • Мадридцы финишировали на 2-м месте в Примере.
    • Из Лиги чемпионов команда вылетела на стадии 1/2 финала.
    • Ожидается, что Зидана в «Реале» сменит Массимилиано Аллегри.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Серхио Рамоса

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