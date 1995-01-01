Рамос – об уходе Зидана: «Обнимаю, мистер. Наслаждайтесь жизнью и семьей»

Капитан «Реала» Серхио Рамос обратился к Зинедину Зидану после объявления об уходе француза из клуба.

«ЗЗ, один и единственный. Желаю вам всего наилучшего. Вы заслужили это. Наслаждайтесь жизнью и семьей. Обнимаю, мистер. Спасибо», – написал Рамос в инстаграме.