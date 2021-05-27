Рамос – об уходе Зидана: «Обнимаю, мистер. Наслаждайтесь жизнью и семьей»

Капитан «Реала» Серхио Рамос обратился к Зинедину Зидану после объявления об уходе француза из клуба.

«ЗЗ, один и единственный. Желаю вам всего наилучшего. Вы заслужили это. Наслаждайтесь жизнью и семьей. Обнимаю, мистер. Спасибо», – написал Рамос в инстаграме.

«Реал» под руководством Зидана три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.

Мадридцы финишировали на 2-м месте в Примере.

Из Лиги чемпионов команда вылетела на стадии 1/2 финала.

Ожидается, что Зидана в «Реале» сменит Массимилиано Аллегри.