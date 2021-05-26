Азмун – лучший игрок сезона в РПЛ. Дзюба и Нобоа – в топ-3

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2020/21.
Лучшего игрока выбирали тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы «Матч ТВ».
26-летний иранец возглавил рейтинг с 76-ю баллами. Вторым стал его одноклубник Артем Дзюба (61), третьим – полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.
- Азмун стал трехкратным чемпионом России в составе «Зенита» и занял второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ с 19-ю мячами.
- Контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.
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Источник: инстаграм РПЛ