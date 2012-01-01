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    Азмун – лучший игрок сезона в РПЛ. Дзюба и Нобоа – в топ-3

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2020/21.

    Лучшего игрока выбирали тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы «Матч ТВ».

    26-летний иранец возглавил рейтинг с 76-ю баллами. Вторым стал его одноклубник Артем Дзюба (61), третьим – полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

    • Азмун стал трехкратным чемпионом России в составе «Зенита» и занял второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ с 19-ю мячами.
    • Контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм РПЛ

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +107

      Санчес65 9 минут назад

      Сплошная гомосятина.

      1
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      Рейтинг: +47461

      portero 10 минут назад

      Азмун хорош в игре головой, в смысле по мячу⚽️

      1
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      Рейтинг: +73

      tarasofka 19 минут назад

      азмун лучший, а визжат в тарасятнике)

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      Рейтинг: +22710

      silver29 37 минут назад

      ??? , весенний Азмун вообще дохлый был. Сегодня что день хвалы сениту ? Тогда следующая новость Газпром лучший спонсор по тратам бюджетных денег.

      3
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      Рейтинг: +26419

      VVM1964 > silver29 29 минут назад

      Потом его Дзюба " вдохновил " и голы посыпались как из рога изобилия ))) А бюджетные деньги у нас ВСЕ - БОЛЬШИЕ мастера тратить , ну кто у кормушки естественно !

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      Рейтинг: +3806

      TOMSON > silver29 24 минуты назад

      Не завидуй. Когда Спартак стал чемпионом там тоже много чего заслуженного и незаслуженного надавали.

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