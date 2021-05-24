Агент Чалханоглу: «Мы никогда не вели переговоры с «Зенитом»

Гордон Стипич, агент полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу, отреагировал на информацию о желании «Зенита» подписать его клиента.

«Мы никогда не вели переговоры с «Зенитом» по переходу Хакана, даже разговоров на этот счет не было. Информация о его возможном переходе в «Зенит» абсолютно не соответствует действительности», – сказал агент.