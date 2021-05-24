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    Агент Чалханоглу: «Мы никогда не вели переговоры с «Зенитом»

    Гордон Стипич, агент полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу, отреагировал на информацию о желании «Зенита» подписать его клиента.

    «Мы никогда не вели переговоры с «Зенитом» по переходу Хакана, даже разговоров на этот счет не было. Информация о его возможном переходе в «Зенит» абсолютно не соответствует действительности», – сказал агент.

    • В июне Чалханоглу станет свободным агентом.
    • В минувшем сезоне игрок провел за «Милан» 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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