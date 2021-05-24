Чалханоглу может перейти в «Зенит»

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Хакану Чалханоглу.
По информации «Чемпионата», петербуржцы планируют составить конкуренцию другим европейским клубам, желающим подписать 27-летнего футболиста.
Возможный трансфер турецкого хавбека уже одобрил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
- В июне Чалханоглу станет свободным агентом.
- В минувшем сезоне игрок провел за «Милан» 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»