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    Дзюба – о словах про атмосферу в Грозном: «Я очень хорошо все сказал»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свое высказывание о враждебной и угнетающей атмосфере в Грозном.

    «Я очень хорошо все сказал, [описал] свои ощущения. По атмосфере там тяжело играть. Все, что дальше, – люди хотят распиариться или, как бы это сказать мягко-то... Угодить людям. Чуть не сказал лишнего.

    Я спокоен. Не реагирую. Цитаты выдернули ваши коллеги – про Грозный, про «Спартак». Ну, это не удивительно», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» не побеждает на выезде «Ахмат» с апреля 2015 года.
    • В сезоне-2020/21 команды сыграли в Грозном вничью со счетом 2:2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +28

      Шашлычник 6 секунд назад

      Вы можете относиться к Артёму как угодно, но здесь он прав.

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      Рейтинг: +2269

      Иван Петров 1986 18 минут назад

      Там вообще к дрочунам плохо относятся.

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      Рейтинг: +22617

      silver29 27 минут назад

      и это болтливое недоразумение представляет сборную страны ?????? да еще онанист-капитан (((( да пошел он на китайскию гору, за эту шушеру переживать не собираюсь на Евро.

      0
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      Рейтинг: +5188

      Добрый Бобер 28 минут назад

      Интересно понаблюдать за развитием ситуации...

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      Рейтинг: +20887

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Не люблю дзюбу, но про грозный он сказал всё правильно. И все это знают и понимают. Проблему эту "баблом не засыпешь".

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