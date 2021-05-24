Дзюба – о словах про атмосферу в Грозном: «Я очень хорошо все сказал»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свое высказывание о враждебной и угнетающей атмосфере в Грозном.

«Я очень хорошо все сказал, [описал] свои ощущения. По атмосфере там тяжело играть. Все, что дальше, – люди хотят распиариться или, как бы это сказать мягко-то... Угодить людям. Чуть не сказал лишнего.

Я спокоен. Не реагирую. Цитаты выдернули ваши коллеги – про Грозный, про «Спартак». Ну, это не удивительно», – сказал Дзюба.