Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Дзюба – о матчах с «Ахматом»: «В Грозном враждебно настроены. Там атмосфера угнетает»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему ему сложно играть в гостевых матчах с «Ахматом».

    «Там какая-то такая атмосфера сама по себе... Угнетает. Не знаю, почему, но угнетает. Враждебно настроены там...

    А раньше, когда там микрофон включали, они вообще моментально заводились. Тяжело там матчи всегда даются. Бывают такие неудобные соперники», – сказал Дзюба.

    • «Зенит» не побеждает на выезде «Ахмат» с апреля 2015 года.
    • В сезоне-2020/21 команды сыграли в Грозном вничью со счетом 2:2.

    Дзюба – о карьере в Европе: «Уже нет. Подождите, а Белоруссия считается?»

    Дзюба – о «Спартаке»: «Какие же они симулянты! От дуновения ветра падают, визжат и кричат»

    ​​​​​​​

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Грустная передача о футболе»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2021 22:19
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      Zloikaksobaka 7 минут назад

      Просто там живут люди которые твоё видео с ананизмом не забудут не когда,это тебе не сраный *Вираж* который любое говно будет жрать и терпеть.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85660
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru