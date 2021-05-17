Дзюба – о матчах с «Ахматом»: «В Грозном враждебно настроены. Там атмосфера угнетает»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему ему сложно играть в гостевых матчах с «Ахматом».

«Там какая-то такая атмосфера сама по себе... Угнетает. Не знаю, почему, но угнетает. Враждебно настроены там...

А раньше, когда там микрофон включали, они вообще моментально заводились. Тяжело там матчи всегда даются. Бывают такие неудобные соперники», – сказал Дзюба.

«Зенит» не побеждает на выезде «Ахмат» с апреля 2015 года.

В сезоне-2020/21 команды сыграли в Грозном вничью со счетом 2:2.

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