Дзюба – о матчах с «Ахматом»: «В Грозном враждебно настроены. Там атмосфера угнетает»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему ему сложно играть в гостевых матчах с «Ахматом».
«Там какая-то такая атмосфера сама по себе... Угнетает. Не знаю, почему, но угнетает. Враждебно настроены там...
А раньше, когда там микрофон включали, они вообще моментально заводились. Тяжело там матчи всегда даются. Бывают такие неудобные соперники», – сказал Дзюба.
- «Зенит» не побеждает на выезде «Ахмат» с апреля 2015 года.
- В сезоне-2020/21 команды сыграли в Грозном вничью со счетом 2:2.
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Источник: Ютуб-канал «Грустная передача о футболе»