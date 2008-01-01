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    Дзюба – о карьере в Европе: «Уже нет. Подождите, а Белоруссия считается?»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал понять, что уже не стремится перейти в европейский клуб.

    «Европу 100% хочется попробовать. Хотелось раньше, а сейчас – чего уже гадать.

    Подождите, а Белоруссия считается? Я могу, конечно, какую-нибудь такую лигу разорвать лет в 38.

    На самом деле – уже нет. У меня еще год контракта. Плюс один, который уже будет по обоюдному согласию решаться», – сказал Дзюба.

    • В августе футболисту исполнится 33 года.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • За «Зенит» он выступает с 2015 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Грустная передача о футболе»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2184

      swot1205 4 минуты назад

      кому ты там нужен за рубежом, дрочило ты обоса н ный

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2310

      Алехсбургер. 22 минуты назад

      ФФуффф...
      кажется его сегодня наконец отпускает...
      На пиво перешёл..)

      2
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      Рейтинг: +22273

      Боцман59rus 24 минуты назад

      Батька 3,14дарков рукоблудных не любит

      1
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      Рейтинг: +22442

      silver29 26 минут назад

      Порвать конечно можешь, но лигой это точно не называется

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