Дзюба – о карьере в Европе: «Уже нет. Подождите, а Белоруссия считается?»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал понять, что уже не стремится перейти в европейский клуб.

«Европу 100% хочется попробовать. Хотелось раньше, а сейчас – чего уже гадать.

Подождите, а Белоруссия считается? Я могу, конечно, какую-нибудь такую лигу разорвать лет в 38.

На самом деле – уже нет. У меня еще год контракта. Плюс один, который уже будет по обоюдному согласию решаться», – сказал Дзюба.