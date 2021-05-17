Дзюба – о карьере в Европе: «Уже нет. Подождите, а Белоруссия считается?»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал понять, что уже не стремится перейти в европейский клуб.
«Европу 100% хочется попробовать. Хотелось раньше, а сейчас – чего уже гадать.
Подождите, а Белоруссия считается? Я могу, конечно, какую-нибудь такую лигу разорвать лет в 38.
На самом деле – уже нет. У меня еще год контракта. Плюс один, который уже будет по обоюдному согласию решаться», – сказал Дзюба.
- В августе футболисту исполнится 33 года.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- За «Зенит» он выступает с 2015 года.
Источник: Ютуб-канал «Грустная передача о футболе»