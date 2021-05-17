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  • Дзюба – о карьере в Европе: «Уже нет. Подождите, а Белоруссия считается?»

Дзюба – о карьере в Европе: «Уже нет. Подождите, а Белоруссия считается?»

17 мая 2021, 19:57
16

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба дал понять, что уже не стремится перейти в европейский клуб.

«Европу 100% хочется попробовать. Хотелось раньше, а сейчас – чего уже гадать.

Подождите, а Белоруссия считается? Я могу, конечно, какую-нибудь такую лигу разорвать лет в 38.

На самом деле – уже нет. У меня еще год контракта. Плюс один, который уже будет по обоюдному согласию решаться», – сказал Дзюба.

  • В августе футболисту исполнится 33 года.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
  • За «Зенит» он выступает с 2015 года.

Источник: Ютуб-канал «Грустная передача о футболе»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (16)
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Боцман59rus
1621270989
Батька 3,14дарков рукоблудных не любит
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Алехсбургер.
1621271055
ФФуффф... кажется его сегодня наконец отпускает... На пиво перешёл..)
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swot1205
1621272162
кому ты там нужен за рубежом, дрочило ты обоса н ный
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R_a_i_n
1621274713
Щас набегут шлюбабожители и расскажут что он круче Левандовски.
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"supermax"
1621276008
"какую-нибудь такую лигу разорвать лет в 38"....как-то оскорбительно по отношению к белорусам
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sasa5826
1621276222
В европе дрочунов на поле не выпускают, их нагибают
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NewLife
1621276436
"Европу 100% хочется попробовать" Европу, дочь финикийского царя, похитил и попробовал Зевс, так что ты онанист опоздал на тясячелетия.
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Hektor 84
1621276737
Та кому ты там нужен чучело смешное! Победитель Уфы, Тамбова и Сан Марино! Газпром не успевает за твоим говнометом, чтоб твоими псевдо достижениями оправдывать твои грязные поступки. Героя нашего времени из тебя лепят. А ты то видюшки снимаешь, то болельщиков провоцируешь. За выход из группы на евро тебе с чабаном поди по ордену героя России дадут! Чтоб о вас дебилах еще долго помнили))))
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Skull_Boy
1621277633
Максимум что ты можешь это порвать очко Азману надутая ты наша недозвездочка
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FС Spаrtак
1621316166
кто это бревно в 33 года уже возьмет.год два и в сочи тебе дорога дрочер
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