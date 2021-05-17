Дзюба – о «Спартаке»: «Какие же они симулянты! От дуновения ветра падают, визжат и кричат»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о футболистах и тренерском штабе «Спартака».

«Какие же они симулянты! Это правда. Тедеско даeт им энергию, у них вся скамейка кричит… Даже массажисты выбегают, что-то визжат. Тедеско, по ходу, их всех накачивает.

Для нас в России это, наверное, немножко показуха, но это определeнное шоу. Но когда в игре они от любого дуновения ветра падают, визжат и кричат… Мы в какой-то момент от этого уже просто устали.

Соболь – это отдельный вид искусства, как он падает. Когда говорят, что я падаю – это оскорбление. А Жиго меня просто покорил, когда взял мой локоть и ударил им сам себя. Я стою и думаю: «Так, стоп, ВАР же есть, меня точно не удалят».

Рефери говорит мне: «Я видел, я в шоке». Я ему: «Так ты покажи ему желтую карточку». А если бы не было ВАРа и было бы до крови?! Мне бы потом игр пять дисквалификации ещe дали», – сказал Дзюба.

Дзюба – об интимном видео: «Зато теперь все знают, что у меня 22-й номер»