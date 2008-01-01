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    Дзюба – о «Спартаке»: «Какие же они симулянты! От дуновения ветра падают, визжат и кричат»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о футболистах и тренерском штабе «Спартака».

    «Какие же они симулянты! Это правда. Тедеско даeт им энергию, у них вся скамейка кричит… Даже массажисты выбегают, что-то визжат. Тедеско, по ходу, их всех накачивает.

    Для нас в России это, наверное, немножко показуха, но это определeнное шоу. Но когда в игре они от любого дуновения ветра падают, визжат и кричат… Мы в какой-то момент от этого уже просто устали.

    Соболь – это отдельный вид искусства, как он падает. Когда говорят, что я падаю – это оскорбление. А Жиго меня просто покорил, когда взял мой локоть и ударил им сам себя. Я стою и думаю: «Так, стоп, ВАР же есть, меня точно не удалят».

    Рефери говорит мне: «Я видел, я в шоке». Я ему: «Так ты покажи ему желтую карточку». А если бы не было ВАРа и было бы до крови?! Мне бы потом игр пять дисквалификации ещe дали», – сказал Дзюба.

    Дзюба – об интимном видео: «Зато теперь все знают, что у меня 22-й номер»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Грустная передача о футболе»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии45
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      Рейтинг: +21

      Pupsspb 4 минуты назад

      ОНи еще заговоры ищут))))

      0
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      Рейтинг: +21

      Andrebest65 9 минут назад

      Дебил

      0
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      Рейтинг: +22273

      Боцман59rus 24 минуты назад

      #кука-ре-кУУ
      Жалко, что петушков плодится как кролик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +446

      Roma56 33 минуты назад

      Какой же "достойный" у сборной России капитан...

      2
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      Рейтинг: +8440

      Вомбат 36 минут назад

      Артем, Жиго конечно покорил, но и ты сам тоже хорош. Зачем ты отдал ему свой локоть? Кстати, он хоть потом вернул его, локоть-то? Или вообще насовсем взял?

      4
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      Рейтинг: +2184

      swot1205 38 минут назад

      угомоните эту пе ту шару

      3
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      Рейтинг: +2310

      Алехсбургер. 39 минут назад

      пропало творение ,повторю...



      Тёма,Тёма..(( хватит праздновать . Ты везде был молодец,но заигрался к е.беням в Дэдпула. Это уже не хайп даже.,просто бред. И на Евро с такими высказываниями Капитану Сборной делать нечего. Свои же и убьют.И будут правы.

      2
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      Рейтинг: +2517

      Дедуктор 44 минуты назад

      Если честно, то Соболя в матче с Ахматом нужно было удалять. Кто смотрел матч, поймет - в каком эпизоде.

      0
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      Рейтинг: +22442

      silver29 > Дедуктор 40 минут назад

      там места в судейском корпусе освободились, закинься может тебя возьмут, чего тут свистеть в пустую, будешь на поле подсвистывать.

      3
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      Рейтинг: +92

      R_a_i_n > silver29 38 минут назад

      Та не, он на соккере местного шута изображает, пусть остаётся.

      3
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      Рейтинг: +22442

      silver29 > R_a_i_n 36 минут назад

      это самый настоящий провокатор он не из спартачей, у него ников с десяток, все против Спартака

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      Рейтинг: +2517

      Дедуктор > silver29 33 минуты назад

      Так, ты, дешевка, готов одобрить любую подлость своей команды? Так тебя, видимо, надо понимать.

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      Рейтинг: +22442

      silver29 > Дедуктор 31 минуту назад

      шел бы ты на китайскую гору ..... медитировать, ты раньше тут зловонил,с минусами а теперь и на стельки никому не нужен.

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      Рейтинг: +2517

      Дедуктор > silver29 30 минут назад

      Не знаю - кто здесь настоящий провокатор. Но ты = настоящий дурачок. Натуральный такой дурачок. С манией. Про какие то ники базарит. Смысл? Я тебе без вских ников скажу прямо - ты обычный дурак. С очень плохо развитыми моральными установками. В принципе, даже - без оных. И не надо тут никаких десятков ников.

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      Рейтинг: +22442

      silver29 > Дедуктор 28 минут назад

      не загаживай ветку, ты тут никому не интересен, иди пересмотри видео со шлюбой и понастольгируй

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      Рейтинг: +6644

      "supermax" 50 минут назад

      толкните, когда самый не симулирующий человек скажет что-то умное

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      Рейтинг: +19

      Zloikaksobaka 53 минуты назад

      Главный рукоблуд страны решил ещё и словоблудием отличиться.

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