Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба – о «Спартаке»: «Какие же они симулянты! От дуновения ветра падают, визжат и кричат»

Дзюба – о «Спартаке»: «Какие же они симулянты! От дуновения ветра падают, визжат и кричат»

17 мая 2021, 18:55
74

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о футболистах и тренерском штабе «Спартака».

«Какие же они симулянты! Это правда. Тедеско даeт им энергию, у них вся скамейка кричит… Даже массажисты выбегают, что-то визжат. Тедеско, по ходу, их всех накачивает.

Для нас в России это, наверное, немножко показуха, но это определeнное шоу. Но когда в игре они от любого дуновения ветра падают, визжат и кричат… Мы в какой-то момент от этого уже просто устали.

Соболь – это отдельный вид искусства, как он падает. Когда говорят, что я падаю – это оскорбление. А Жиго меня просто покорил, когда взял мой локоть и ударил им сам себя. Я стою и думаю: «Так, стоп, ВАР же есть, меня точно не удалят».

Рефери говорит мне: «Я видел, я в шоке». Я ему: «Так ты покажи ему желтую карточку». А если бы не было ВАРа и было бы до крови?! Мне бы потом игр пять дисквалификации ещe дали», – сказал Дзюба.

Дзюба – об интимном видео: «Зато теперь все знают, что у меня 22-й номер»

Источник: Ютуб-канал «Грустная передача о футболе»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (74)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1621267558
Я помню, как шлюба в штрафной падал от любого прикосновения, потом выпучивал глаза, разводил руки в стороны и с дикими воплями орал на судью- где пенальти?? Потом его видимо успокоили, дескать хватит позорить синит. Щас он этим конечно уже не занимается. Но факт есть факт, шлюба падал как подкошенный.
Ответить
ALEXMAN888
1621267602
Ананист херов!
Ответить
Oldtrafford83
1621267778
Вот как раз ты Артёмка всегда шоу и устраиваешь, своими убогими высказываниями, неужели нельзя хоть раз дать нормальное интервью, тебе вроде с Соболем на Евро в одной команде играть, из за такого говна и не хочется смотреть матчи сборной!!!
Ответить
Mister_Tomsk
1621268129
тихо тихо помолчите, дзюба дрочит... и бормочет, что спартак такой плохой, а он работает рукой))) Брызги в стороны летят, руки дзюбы победят)))
Ответить
swot1205
1621270099
угомоните эту пе ту шару
Ответить
Вомбат
1621270225
Артем, Жиго конечно покорил, но и ты сам тоже хорош. Зачем ты отдал ему свой локоть? Кстати, он хоть потом вернул его, локоть-то? Или вообще насовсем взял?
Ответить
Roma56
1621270402
Какой же "достойный" у сборной России капитан...
Ответить
Andrebest65
1621271810
Дебил
Ответить
Hektor 84
1621276298
Тупая идиотина! Вот зачем он начинает провоцировать? А потом после игр сборной будет как обиженка плакаться что его болела оскорбляют! Ты Артемка лучше расскажи как ты перед игрой со Спартаком позапрошлого сезона в Питере спровоцировал скандал с арестами болел Спартака! Как обиженка плакался!
Ответить
NewLife
1621276586
Так базарить может пьяный болела, а для капитана сборной это недопустимо. зюба - вон из сборной вмепсте с усатым.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
12
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
11
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
4
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
11
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
22
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+