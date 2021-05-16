Дзюба – об интимном видео: «Зато теперь все знают, что у меня 22-й номер»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как перенес скандал со своим интимным видео.

«В какой момент я понял, что видео уже в интернете? Сразу же, как появилось. Мне сразу начали писать все мои знакомые и близкие. Очень много людей сразу отреагировали – как помочь? Меня предупреждали, что есть ситуация, что, мол, будут всякие на тебя… Но я не придавал значения – типа, кто я и что я? Не такого полета птица. Зато теперь все знают, что у меня 22-й номер.

Это же самая залайканная в комментариях – шутка про руки? Это да, стабильно. Я, честно говоря, иногда захожу на Sports.ru посмотреть, на «Чемпионате» иногда сижу. На самом деле, там очень много негатива. Но находятся иногда… Бриллианты? Да. Когда смешно про меня, я могу до слез смеяться и хлопать: «Ну, это было гениально».

Не хотел ли подойти к Семаку и сказать: «Богданыч, я сегодня играть не буду»? Нет. Для меня это позор. Я для себя решил и ругал кого-то. Проигрываешь, что-то не проходит – тебя могут поменять, потому что ты возишь говно. Для меня это было бы побегом и предательством команды. Я прекрасно понимал, что нет Сердара и Себы. Для меня сдаться – это позор был бы. Я понимал, если мы обкакаемся, то прилетит, наверное, мне – ну и пусть будет так.

Прилетело от «Виража»? Откровенно говоря, да. А когда подошли несколько ребят и пожали руку, особенно молодые, они меня признали. Тогда поседел чуть-чуть, да. Пока я ехал до дома, у меня было минут пять – пожалел немножко себя, всплакнул, не мог в себе это держать. Как говорят, почему женщины живут дольше, чем мы – они чуть эмоций выдали, поплакали, а мы все в себе держим.

Я тогда не мог сдержаться – у меня были ужасные сутки. Всю ночь писали. Я блокирую комментарии, закрыл их, понимая, что будет эта грязь. Было ужасно. Потом начали еще, что чуть ли не я это выложил – ну это вообще. Надо быть дебилом. Видео на сеновале? Ну это уже был легкий троллинг.

Ситуация эта у меня не болезненная. Но сначала я охренел. Первую неделю, дней десять тяжело было. Было неприятно. Деньги вымогали перед этим? Давайте не будем об этом. Меня попросили определенные люди, чтобы меньше этого касалось.

Это было видео двухлетней давности, год или два, что-то такое. Я отдал телефон специальным людям, чтобы все почистили, убрали, чтобы ничего не было. Не надо такие вещи хранить», – сказал Дзюба.