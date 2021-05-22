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    Симеоне: «Я не ошибся, что не ушел из «Атлетико». Клуб продолжает расти»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями от чемпионства. Мадридцы под руководством аргентинца взяли Примеру второй раз.

    «Я рад, что в такой сложный год, когда так много людей покинули нас из-за вируса, «Атлетико» стал чемпионом. Трудный год, как и наша история, но сейчас один из лучших моментов для титула.

    Отличия от 2014-го года? Сейчас другие ощущения, мир переживает очень печальную ситуацию, и я надеюсь, что мы смогли порадовать многих людей. Мне приходит в голову смеяться, для меня естественно смеяться, я не знаю почему, но я смеюсь, это радость, которая исходит из меня. Сегодня я вспоминал момент, когда мог уйти из клуба. Но я сказал, что собираюсь остаться, потому что я думал, что у «Атлетико» есть будущее, и я не ошибался. Клуб продолжает расти, мы проделали огромную работу», – цитирует Симеоне «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету Marca.

    • «Атлетико» завоевал чемпионство только в последнем туре.
    • Последний раз команда брала титул Примеры в сезоне-2013/14.
    • Всего у «Атлетико» 11 чемпионств.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.05.2021 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6941

      САДЫЧОК 1 час назад

      Отличный тренер ! И игроком был классным !

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