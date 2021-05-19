«Газпром Арена» заняла 21-е место в рейтинге лучших стадионов мира

Консалтинговая компания Buro Happold опубликовала рейтинг лучших стадионов мира.

21 место в нем заняла «Газпром Арена». Это единственный российский стадион, который попал в список.

«Стадионы оценивались по трем показателям – интерес для болельщиков, доходы от матчевых дней, коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние на то, что происходит на поле, то есть способность создавать эффект «12-го игрока», – пишет официальный сайт «Зенита».

Первое место занял стадион «Тоттенхэма».

Второе – «Уэмбли».

Третье – «Камп Ноу».

«Газпром Арена» – самый посещаемый стадион Европы в сезоне-2020/21