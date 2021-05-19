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    «Газпром Арена» заняла 21-е место в рейтинге лучших стадионов мира

    Консалтинговая компания Buro Happold опубликовала рейтинг лучших стадионов мира.

    21 место в нем заняла «Газпром Арена». Это единственный российский стадион, который попал в список.

    «Стадионы оценивались по трем показателям – интерес для болельщиков, доходы от матчевых дней, коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние на то, что происходит на поле, то есть способность создавать эффект «12-го игрока», – пишет официальный сайт «Зенита».

    • Первое место занял стадион «Тоттенхэма».
    • Второе – «Уэмбли».
    • Третье – «Камп Ноу».

    «Газпром Арена» – самый посещаемый стадион Европы в сезоне-2020/21

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 21:06
    Комментарии25
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      Рейтинг: +2062

      ААМ 39 минут назад

      Газпром Арена» безоговорочно лучший стадион в мире. 21 место он занял и-за доходов от матчевых дней, коммерческой деятельности и трансляций.

      0
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      Рейтинг: +1442

      Spirit_78 1 час назад

      Самое главное, что стадион Зенита построен для людей. С нашим климатом крыша должна быть у каждого стадиона.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      ySS 1 час назад

      Забавное "интервидение" для стадионов)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19026

      slavutiq70 1 час назад

      Как я понял здесь оценивались не лучшие по по красоте и удобству ,а самые большие и посещаемые , по красоте архитектуре и удобству в России лучший стадион у Краснодара даже не обсуждается(Я не болельщик Краснодара если что)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1442

      Spirit_78 > slavutiq70 1 час назад

      А если в Краснодаре температура воздуха минус 15 градусов - стадион всё равно будет считаться удобнее Газпром-арены?

      1
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      Рейтинг: +9729

      BRO_football 1 час назад

      Первое место следовало бы отдать стадиону Оренбурга

      1
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      Рейтинг: +4022

      solodealer 1 час назад

      Почитал комменты)))
      Опять большинство рассуждает по принципу: "...я там был - обалдеть..."
      или
      "неужели где-то лучше?"
      И мало кто пытается понять, ЧТО ТАКОЕ ЕСТЬ "ЛУЧШИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН")))
      Ещё раз: "...Стадионы оценивались по трем показателям – интерес для болельщиков, доходы от матчевых дней, коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние на то, что происходит на поле, то есть способность создавать эффект «12-го игрока»
      Вы ещё побывайте на "слонах", построенных к ЧМ 2018 в Саранске, Самаре, Калининграде.... Лучший футбольный стадион.. это прото, ГДЕ ВООБЩЕ ЕСТЬ ФУТБОЛ, А НЕ ПОСТРОЕННАЯ НА ВЕКА "ПИРАМИДА ХЕОПСА"...а мёртвой пустыне...
      Какой "интерес для болльщиков" в голожопой Самаре? Какие "доходы от коммерческой деятельности" в мёртвом Калининграде? Какой 12-ый игрок" в Саранске?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1341

      Ziklop 1 час назад

      крыша создаёт комфортные условия, приятно смотреть футбол сухим и не мерзнуть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22317

      Боцман59rus 1 час назад

      Дортмунд, Энфилд и Селтик Парк. ...в каком порядке, не важно.
      Уэмбли вообще без принадлежности, как его сравнивать с клубными аренами, которые вторым домом являются для фанатов и болельщиков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Можно по разному относиться к Зениту, но не признать то, что Газпром-Арена один из лучших стадионов Европы нельзя! Бывал там неоднократно, отличнейший комфортный стадион! Только у меня вопрос, а где наша великолепная Краснодар-Арена? Места в топ-25 она заслуживает. а её даже в топ-40 нет( зато Ред-Булл Арена и Эштадиу да Луш есть. несправедливо!

      2
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      ...
      Рейтинг: +20832

      DOCTOR PENALTY > Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Неужели так много стадионов лучше "Краснодара"?

      0
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      ...
      Рейтинг: +8468

      Вомбат > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Грош цена этим рейтингам -- это сплошная политика.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      tarasofka > Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      а каким боком она туда попадёт, если изначально не той вместимости построили? да и указанные параметры тоже не для краснодара. галицкий робин гуд не ломит ценник, гостевым вообще бесплатно предоставляет билеты, если не ошибаюсь. у позорных хряков и то доходы в разы выше, при том, что стадион вообще картонное корыто.

      3
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      Рейтинг: +4022

      solodealer > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      много))) Погуглите по простым запросам и почитайте о любом стадионе))+

      0
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      Рейтинг: +9135

      alex1951 2 часа назад

      21е место т.е. ,,очко,,
      Теперь осталось закрепить за Ареной погоняло : ОЧКО)))
      Где играют ,на Очке.
      Поехали ОЧКОнем...
      Зенитчики засадили на очке в очко и тд.

      4
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      Рейтинг: +1341

      Ziklop > alex1951 1 час назад

      проблемы с попой?

      2
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      Рейтинг: +3622

      AtticusFinch > alex1951 1 час назад

      Так она сверху и похожа на очко....Очко в которое смыли миллиарды бюджетных денег!

      0
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      Рейтинг: +1341

      Ziklop > AtticusFinch 1 час назад

      ничего ты кроме попы в которую тебя носом тыкают и не видишь.

      1
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      Рейтинг: +1442

      Spirit_78 > alex1951 1 час назад

      Как же ты, бедолага, будешь на "очке" матч Евро смотреть?

      1
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      Рейтинг: +3622

      AtticusFinch > Ziklop 50 минут назад

      в попу тебя только тыкают кое чем - опущенный!

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