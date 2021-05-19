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  • «Газпром Арена» заняла 21-е место в рейтинге лучших стадионов мира

«Газпром Арена» заняла 21-е место в рейтинге лучших стадионов мира

19 мая 2021, 21:06
29

Консалтинговая компания Buro Happold опубликовала рейтинг лучших стадионов мира.

21 место в нем заняла «Газпром Арена». Это единственный российский стадион, который попал в список.

«Стадионы оценивались по трем показателям – интерес для болельщиков, доходы от матчевых дней, коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние на то, что происходит на поле, то есть способность создавать эффект «12-го игрока», – пишет официальный сайт «Зенита».

  • Первое место занял стадион «Тоттенхэма».
  • Второе – «Уэмбли».
  • Третье – «Камп Ноу».

«Газпром Арена» – самый посещаемый стадион Европы в сезоне-2020/21

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (29)
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Skull_Boy
1621447795
А по отмыву и расхищению бабла и вовсе 1й
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alex1951
1621447995
21е место т.е. ,,очко,, Теперь осталось закрепить за Ареной погоняло : ОЧКО))) Где играют ,на Очке. Поехали ОЧКОнем... Зенитчики засадили на очке в очко и тд.
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Боцман59rus
1621450652
Дортмунд, Энфилд и Селтик Парк. ...в каком порядке, не важно. Уэмбли вообще без принадлежности, как его сравнивать с клубными аренами, которые вторым домом являются для фанатов и болельщиков
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BRO_football
1621452527
Первое место следовало бы отдать стадиону Оренбурга
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slavа0508
1621452888
Как я понял здесь оценивались не лучшие по по красоте и удобству ,а самые большие и посещаемые , по красоте архитектуре и удобству в России лучший стадион у Краснодара даже не обсуждается(Я не болельщик Краснодара если что)
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Spirit_78
1621453667
Самое главное, что стадион Зенита построен для людей. С нашим климатом крыша должна быть у каждого стадиона.
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ААМ
1621455250
Газпром Арена» безоговорочно лучший стадион в мире. 21 место он занял и-за доходов от матчевых дней, коммерческой деятельности и трансляций.
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JTherry
1621458564
"газ-распил-арена" - безоговорочно "главный" стадион по откатам и воровству...
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Hektor 84
1621502779
У газпрома на первое место денег не хватило?
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Иван Петров 1986
1621504838
А по количеству спертых бабок, он явно на первом.
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